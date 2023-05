Curiosidades del sushi que quizás no conocías: desde el orden para comer las piezas hasta el origen del término

Podríamos decir que de la cultura japonesa - al menos de la gastronómica-, lo que más nos gusta es el sushi, y es que esas pequeñas piezas de arroz con pescado crudo y diferentes vegetales que mojamos en salsa de soja, han conquistado el mundo entero.

Con el sushi ocurre que, aunque parezca un alimento de lo más sencillo, cuando lo intentamos elaborar en casa casi nunca nos sale como en nuestro japonés favorito, por lo que, en ese caso, mejor ir a lo seguro.

Se podría decir que existe toda una cultura alrededor de este plato típico japonés, desde la manera de coger los palillos, cómo debemos mojar la pieza en la soja o cómo tiene que estar cocinado el arroz.

Aunque seas un auténtico sushi lover seguro que hay algunos detalles que se te escapan. Toma nota de las curiosidades que desvela Salmón MOWI sobre uno de los platos más populares del continente asiático.

Palillos sí o palillos no

Seguro que tú también tienes un amigo o un familiar que es un auténtico espectáculo cada vez que coge los palillos -y si no lo tienes es que ese amigo o familiar eres tú-. Pero tranquilo, que no siempre es necesario saber coger los palillos.

Como bien explican desde esta marca de salmón, lo cierto es que la manera tradicional de degustar este plato estrella de la gastronomía japonesa es con las manos. Y es que no hay mejores palillos que los dedos.

El origen de la palabra 'nigiri'

Sin duda los nigiris son una de las piezas de sushi más populares, y se trata de estas bolitas de arroz alargadas sobre las que se sirve una loncha de pescado crudo, ya sea de salmón, de atún, pez mantequilla...

"El nombre de una de las piezas más codiciadas de la cultura japonesa gracias a su sencillez significa "sushi amasado a mano", y se forma moldeando con las manos una bola de arroz", confiesas desde MOWI.

Cómo se comen los nigiris

A día de hoy podemos encontrar restaurantes con piezas de sushi de lo más bestias con todo tipo de ingredientes y tamaños colosales, aunque se supone que deben ser piezas que nos podamos comer de un bocado.

En el caso de los nigiris, "debido a su tamaño y a su cuidada presentación, la forma más acertada de degustar esta pieza es de un solo bocado y al revés, es decir, el salmón hacia abajo para poder degustar el sabor excepcional del salmón", aseguran desde la marca de salmón.

El orden que debes seguir

Es probable que, por muy consumidor de sushi que seas, sigas comiendo estas piezas de arroz y pescado de manera indistinta, aunque en este caso el orden de los factores sí altera el producto.

Lo ideal es comenzar por el pez que tenga un sabor más ligero, y acabar con los sabores más potentes. Para ello, comienza a degustar sus bandejas de sushi por las piezas de colores más claros, luego los rosados y finalmente, los rojos.

El origen del sushi de salmón

Sin duda el salmón es un ingrediente clave en el mundo del sushi, aunque como explican desde MOWI, en Japón no existe la cría del salmón y hasta finales del siglo XX solo consumían el salmón del Pacífico que no es apto para comer en crudo y que, por lo tanto, no tenía cabida en el sushi. Los noruegos vieron aquí su oportunidad y pronto los restaurantes de sushi de Japón empezaron a teñirse de naranja.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.