Cómo preparar kétchup de remolacha, la salsa que triunfa entre los vegetarianos

La cocina vegetariana forma parte cada vez más de los gustos culinarios de la población en España, en muchos casos entre personas que no son vegetarianas ni veganas, sino por el mero placer de comer de forma saludable y sabrosa. No, rotundamente no, la cocina vegetariana es sosa ni aburrida.

Y dentro de este tipo de cocina, la que se fundamenta en los productos de proximidad, ecológicos, saludables y 'verdes', se ha puesto de moda un ingrediente con propiedades anticancerígenas evidenciadas científicamente como es la remolacha.

A través de su extraordinario color, el aporte de este ingrediente a las recetas vegetarianas es especialmente interesante. Si queremos aprovecharlo en diferentes platos, podemos optar por preparar una especie de salsa ketchup de remolacha para utilizar a conveniencia.

Desde este diario nos hemos metido en la cocina de la plataforma de recetas y comida fresca a domicilio para preparar en casa HelloFresh para que su chef y experta culinaria Cristina García Ferreira nos comparta su receta de ketchup de remolacha, una auténtica delicia con unas cualidades organolépticas únicas.

Receta de ketchup de remolacha

"Como chef, me gustaría compartir una forma original de preparar ketchup de remolacha, una salsa que está ganando popularidad, especialmente entre los vegetarianos. Al final, ofreceré algunos consejos generales para preparar salsas de remolacha que podremos incorporar en diversos platos, como de hecho ya estamos haciendo en nuestras propuestas HelloFresh", comenta Ferreira.

Ingredientes para hacer salsa de remolacha

500 g de remolachas frescas

1 cebolla mediana, picada

3 dientes de ajo, picados

1 manzana, pelada y picada

1/4 taza de vinagre de manzana

1/4 taza de azúcar moreno (ajustando según nuestras preferencias de dulzor)

1 cucharadita de sal

Especias al gusto (como clavo, canela y pimienta negra)

Elaboración del ketchup de remolacha, paso a paso

Pelamos las remolachas y las cortamos en cubos pequeños. Cocinamos al vapor o las hervimos hasta que estén tiernas, alrededor de 30 minutos. En una sartén grande, sofreímos la cebolla y el ajo en un poco de aceite hasta que estén dorados. Añadimos las remolachas cocidas, la manzana picada, el vinagre de manzana, el azúcar moreno y las especias a la sartén. Cocinamos a fuego medio-bajo durante unos 20 minutos. Trituramos la mezcla hasta obtener una textura suave y homogénea. Reincorporamos el ketchup a la sartén y lo cocinamos a fuego lento durante unos 10-15 minutos más, ajustando la sal y el azúcar al gusto.

Recomendaciones para triunfar con nuestra salsa

En el momento en que decidamos probar a hacer en casa el ketchup de remolacha que nos ha compartido la experta, deberemos tener en cuenta algunos consejos que Cristina García Ferreira añade a continuación. El objetivo es que la receta salga perfecta.

En primer lugar, "es muy importante que utilicemos siempre remolachas frescas, puesto que nos ofrecerán un sabor mucho más intenso y auténtico, así como una textura mejor que las que venden enlatadas".

A la hora de experimentar con los sabores, hay que tener en cuenta que la remolacha tiene un sabor terroso que combina a la perfección con otros ingredientes bien distintos. "Podemos aprovechar para mezclarla con diferentes especias o hierbas, como por ejemplo el comino, el jengibre, o el cilantro, y descubrir así combinaciones que le den un toque (muy) distinto a nuestros platos".

Para trabajar la remolacha correctamente, la chef añade que debemos encontrar el balance exacto entre la acidez y el dulzor. "En este particular, yo recomiendo equilibrar la dulzura natural de este vegetal de color rojo-morado con otros elementos ácidos como el vinagre o el limón".

Puesto que se trata de una salsa, y dependiendo del tipo de plato que queremos acompañar, "habría que ajustar la consistencia del ketchup: en mi opinión, es preferible una textura más gruesa para los dips, y una algo más fluida en el caso de que queramos que acompañe a una pasta".

Propiedades saludables de la remolacha

La remolacha que solemos consumir en España, la denominada 'roja', recibe ese color gracias a la betanina, el pigmento que es un flavonoide con poder anticancerígeno. Se ha demostrado científicamente que la ingesta de este alimento vegetal inhibe la proliferación de tumores.

Partiendo de ese gran beneficio, la remolacha en zumo tiene también la capacidad de regular la tensión arterial, gracias a que aumenta la concentración de óxido nítrico en la sangre. También es muy rica en fibra.

La vitamina C es otro de los puntos fuertes de este producto tan saludable, que debe consumirse, preferiblemente, en su versión cruda para conservar su poder contra los ataques de asma.

Especialmente energética, la remolacha contiene hidratos de carbono de absorción lenta, que evitan los temidos picos de glucemia y la inflamación del organismo. Para finalizar, tampoco es desdeñable la cantidad de betacaroteno de este vegetal rico en antioxidantes especialmente indicados para proteger la vista.

