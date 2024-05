Cómo preparar el 'frosting' o glaseado perfecto para tu tarta de zanahoria casera en sencillos pasos y con solo tres ingredientes

En España, como en muchos otros países, la apariencia de los platos es fundamental en la gastronomía. Y no es para menos, ya que solemos decir aquello de "me lo comía con los ojos". Sí, hay preparaciones que nos conquistan desde el primer vistazo, ganándose nuestra mejor predisposición para disfrutarlas. Los postres, en particular, saben mucho de esto.

La industria alimentaria es consciente de la importancia visual y muchas veces utiliza distintos trucos para que tartas y pasteles brillen más, deslumbrándonos con sus colores. Pero también en casa, cuando preparamos un bizcocho o una tarta, queremos que su aspecto nos maraville desde el primer momento. Ahí es donde entran en juego las coberturas o glaseados, lo que en inglés se conoce como frosting.

En el caso específico de la tarta de zanahoria, ya sea preparada con o sin horno, el frosting es un elemento clave. No solo mejora notablemente su apariencia, sino que además realza cada bocado del bizcocho. Lo endulza, le aporta suavidad y lo hace más fluido al paladar, algo especialmente útil si la masa nos quedó un poco seca o poco esponjosa.

Ingredientes del frosting

Para preparar el glaseado perfecto para nuestra tarta de zanahoria, necesitaremos:

200 g de queso crema.

75 g de mantequilla.

100 g de azúcar glas.

Elaboración del frosting de la tarta de zanahoria

El proceso es muy sencillo y rápido, solo nos tomará unos 10 minutos:

En un bol, colocamos la mantequilla a temperatura ambiente junto con el queso crema. Batimos enérgicamente y vamos incorporando el azúcar glas poco a poco, hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Con la tarta de zanahoria ya lista, podemos cubrir toda su superficie con el 'frosting' o, si preferimos, lo aplicamos solo en la parte superior.

Consejos y curiosidades

Una ración de tarta de zanahoria con su frosting aporta alrededor de 400 kcal. Si buscamos una opción más ligera, podemos sustituir parte del queso crema por yogur griego natural.

Otra variante interesante es agregar un toque de ralladura de naranja o limón al glaseado, para darle un contraste fresco y cítrico que complemente el sabor de la zanahoria.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.