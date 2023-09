Cómo preparar el delicioso batido de Karlos Arguiñano para perder peso y combatir el envejecimiento

De cara a la vuelta a la rutina, propia del mes de septiembre, no son pocas las personas en España que quieren lograr volver a su peso habitual en la báscula tras los típicos excesos veraniegos en forma de helados, cervezas o comidas copiosas con los amigos. Sin embargo, algunos nutricionistas como Laura Jorge, autora del libro 'Come sano, vive sano', advierten que compensar o saltarse comidas no es la mejor opción para perder peso.

Sin embargo, el cocinero más famoso de la televisión gracias a sus suculentas y fáciles recetas, Karlos Arguiñano, da algunas pautas en forma de batido con propiedades nutricionales y antienvejecimiento. Pero eso no es todo, porque además también sirve para adelgazar. Para ser más exactos, se trata de un zumo de frutas elaborado a base de manzanas, kiwi, plátano, limón, menta y miel, por lo que el resultado no puede ser más completo gracias a las vitaminas C, E y minerales como el calcio y potasio, a lo que se suma antioxidantes como la luteína y la zeavantina.

Esto quiere decir que ayuda a regular el colesterol, los triglicéridos y el nivel de azúcar en sangre. El plátano aporta carbohidratos, lo que se traduce en un plus de energía, y la menta y el limón ayudan a realizar la digestión, por lo que este concentrado de frutas es una opción ideal para mantenernos saciados, perder peso y cuidar la salud. No se debe olvidar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tomar hasta 400 gramos de fruta al día.

Ingredientes

Dos manzanas.

Dos kiwis.

Un plátano.

Zumo de limón.

700 mililitros de agua fría.

Una cucharada sopera de miel, a ser posible natural.

Dos hojas de menta.

Así se prepara el batido más famoso de Karlos Arguiñano

En primer lugar, habrá que añadir las frutas peladas y troceadas en un vaso batidor junto al jugo de limón. A continuación, habrá que sumarle una cucharada sopera de miel. El siguiente paso bastará con añadir el agua junto a las hojas de menta y triturarlo bien. En cuanto se haya conseguido una mezcla y homogénea, así como la textura deseada, bastará con servirlo bien fresquito.

¿Qué es mejor comer la fruta con piel o sin piel?

A diferencia de lo que se suele creer, la Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas sin ánimo de lucro, '5 al día', quien afirmó que "la piel contiene fibra y fitoquímicos". Sin embargo, advirtió que esto no debe frenar el consumo de fruta sin piel, pues pelar la fruta no le resta estas propiedades.

Esto es posible comprobarlo gracias a la Fundación CESNID que ha publicado un libro titulado 'Tablas de composición de alimentos del CESNID' de la que la asociación '5 al día' ha extraído algunos datos muy interesantes. Las frutas elegidas fueron la pera, manzana, melocotón y níspero.

Tanto la pera como el níspero no presentan diferencias en cuanto a su valor nutricional con piel o sin piel. En el caso de la manzana, tampoco hay cambios significativos. Con respecto al melocotón, la piel contiene vitamina A, pero la propia fruta ya aporta una cantidad significativa aunque se consuma sin piel.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.