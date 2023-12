Cuál es la cantidad ideal de pasta por persona y cómo calcularla

Hacer de más o de menos, esa es la gran maldición en la cocina. No saber medir bien las cantidades no es tan raro, sobre todo cuando cocinas para varios comensales, algo que se da mucho durante las fechas navideñas. ¿Con qué suele pasar más? Con la pasta. Sin embargo, si no estás acostumbrado a cocinar para tanta gente, no debes medirlo a ojo, hay varias formas para hacerlo.

La norma general es añadir aproximadamente unos 100 gramos de pasta por litro de agua. "Es importante que leas bien las instrucciones, prestando especial atención al tiempo de cocción de cada pasta", sostienen desde la web de Pastas Gallo.

Trucos para medir las cantidades de la pasta

Desde la web de Gallina Blanca explican que hay un truco que sirve para pastas cortas (macarrones, hélices o mariposas) y otro para pastas largas (cintas, tallarines o espaguetis). "Para pastas cortas es tan fácil como rellenar un plato hondo con una ración de pasta seca y volver a repetir la acción una segunda vez. La razón es sencilla: la pasta duplica su tamaño al ser cocida, por lo que un plato lleno de pasta cruda equivaldrá a dos platos de pasta cocinada", sostienen.

Cuchara para pasta. iStockphoto

Por lo que respecta a la pasta larga, hay otra solución muy sencilla y que muchos no conocen: utilizar el agujero central del cucharón especial para escurrir pasta porque está diseñado expresamente para calcular la ración de una persona de pasta seca.

Un error común a la hora de cocinar pasta

La pasta es uno de los alimentos más internacionales. Freepik

Una vez cocida, cuando cogemos el escurridor, no debemos pasar la pasta por agua: "Seguro que tú también lo has hecho en más de alguna ocasión —sostienen desde la web de Pastas Gallo— debes saber que esa mala costumbre tan extendida restará sabor y sal a la pasta cocida. Una vez escurrida, la pasta debe integrarse inmediatamente con los ingredientes que la completan. Puedes saltearla unos minutos en la sartén para mezclarla con la guarnición, pero no te pases de tiempo".

Respecto al queso, desde la marca explican que el queso debe ser añadido una vez que la pasta ha absorbido un poco el sabor de la salsa. Una buena opción es llevarlo a la mesa aparte para que cada cual se sirva la cantidad deseada en su plato. ¿Un último consejo? "Rállalo al momento para que no se seque y se funda mejor con la pasta y la salsa", matizan.

Consejos para cocer la pasta correctamente

Para cocer pasta sin preocupaciones Canva

En la web de Pastas Gallo aclaran todos los factores necesarios para que la pasta quede perfecta.

La sal: deberás agregar la sal cuando el agua empieza a hervir , ya que el agua salada hierve a una temperatura más alta. La proporción de sal gruesa es de entre 12 y 15 gramos por cada litro de agua.

, ya que el agua salada hierve a una temperatura más alta. La proporción de sal gruesa es de entre 12 y 15 gramos por cada litro de agua. Escoge una olla lo suficientemente grande para que la pasta quede holgada y no se apelmace por falta de espacio.

por falta de espacio. Echa la pasta a la olla una vez el agua esté ya en ebullición y la sal se haya disuelto . Mantén el fuego lo suficientemente alto durante la cocción para evitar que el proceso se corte.

. Mantén el fuego lo suficientemente alto durante la cocción para evitar que el proceso se corte. El tiempo: es fundamental respetar los tiempos de cocción que figuran en el envase.

