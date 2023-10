Cómo hacer vinagre de manzana casero

Hay a quienes le gustan los dulces, los salados o los ácidos, pero si hay algo que normalmente consumimos en las ensaladas es el vinagre. A pesar de lo que solía pensar de pequeña, hay más de un tipo de vinagre y entender que los hay de mejor calidad y que dependen de cómo se haga y la materia prima que se utilice ya es un paso más allá.

Esto es como cuando se abre una puerta. Detrás hay un mundo por descubrir y siempre aparece una nueva puerta por abrir. Hoy hay vinagres de todo tipo, pero si hay uno del que últimamente se habla mucho es el de vinagre de manzana, así qué mejor que prepararlo en casa y potenciar sus virtudes para así asegurarte que es el mejor.

Últimamente hemos aprendido — si no lo sabías, toma nota— que el mejor vinagre para nuestra salud es el vinagre de manzana. Aunque ahí no se queda la cosa, el mejor de los vinagres de manzana es el que tiene borra, o sea, ese vinagre que no se ha filtrado y que en el fondo de la botella encuentras su borra, es decir, 'la madre' que se forma durante la fermentación. Lo puedes encontrar en muchos supermercados; el mejor es el que viene en cristal, y suele especificar en la etiqueta que es sin filtrar. Sin embargo, si quieres ir un paso más aún elígelo de origen ecológico, que suelen tener una fermentación natural y es el que más beneficios tiene.

El vinagre que lleva borra o madre, que está turbio en el fondo, contiene enzimas y bacterias amigables beneficiosas. Gracias a muchas de sus propiedades consumir el vinagre junto a comidas que contienen azúcares o almidones como son los postres o alimentos que lleven harinas, patatas, yuca, arroz y boniatos, nos ayuda a liberar sus azúcares más lentamente durante la digestión. Esto se debe a su contenido en ácido acético que gracias a desactivar el mecanismo enzimático, convierte los almidones en azúcares más lentamente mejorando el pH del estómago, la digestión y la absorción de nutrientes.

Si te gusta o quieres aprender a fermentar tus propios alimentos y obtener probióticos beneficiosos para tu salud, te recomiendo un divertido e interesante libro: Entre Fermentos: Descubre los alimentos fermentados y cómo pueden transformar tu vida, de Javi Maeztu, publicado por Ediciones Alienta. Este libro, además de ser educativo, es divertido e interesante, lo que lo convierte en una excelente guía para explorar el fascinante mundo de la fermentación.

Ingredientes para hacer vinagre de manzana

2 litro de agua filtrada o hervida

2 cucharadas de azúcar de coco o miel cruda

6 manzanas pequeñas o 4 grandes maduras enteras en trocitos

Utensilios necesarios:

1 Tarro grande o varios medianos, límpialos con vinagre para esterilizarlo

Tela para cubrir el o los tarros

Gomas para sujetar la tela

Cuchara de madera o similar

Es importante que tengas las manos bien limpias cuando manipules las manzanas

Elaboración del vinagre de manzana

Lava y corta las manzanas con piel en trozos pequeños, incluyendo los núcleos y semillas. Coloca las manzanas en un tarro, agrega el azúcar y el agua. Cubre el tarro con una tela y deja fermentar en un lugar cálido y oscuro durante 3-4 semanas. Una vez que las manzanas se hundan, retíralas con un utensilio de madera. Durante una semana más, revuelve el líquido cada dos días con una cuchara de madera, luego tápalo de nuevo. Al final de las 5 semanas, tendrás un vinagre de manzana madre. Transfiere el vinagre a botellas de vidrio con tapa hermética y guárdalo en un lugar fresco y oscuro. Si está demasiado turbio puedes pasarlo por un colador para que se filtre un poco.

Propiedades del vinagre de manzana

MEJORA NIVELES DE INSULINA : Si bien algunos estudios mencionan sus beneficios, aún falta estudiar más sobre estas afirmaciones. Pero en varios trabajos se encontró que el consumo de vinagre de manzana en ayunas diluido en agua mejora el azúcar en sangre y el nivel de colesterol después de 8 semanas de consumirlo.

PESO CORPORAL : El vinagre de manzana ha mostrado en recientes análisis científicos que tiene beneficios potenciales en la pérdida de peso en aquellas personas que consumieron más de 15 ml en su versión orgánica líquida.

SOBREPESO, ALTERACIONES METABÓLICAS Y OTROS BENEFICIOS: Tiene propiedades antibacterianas, ayuda a remediar afecciones de la piel. El ácido acético que contiene el vinagre de sidra de manzana promueve la eliminación, perdida de peso y aumenta la sensibilidad a la insulina. Un estudio reciente demostró que el vinagre de sidra de manzana redujo la ingesta de alimentos, atenuó el aumento de peso corporal y mejoró la tolerancia a la glucosa gracias a la inclusión de este fermentado que, gracias a Bacillus coagulans que nos aporta y al ácido acético y a la producción de butirato y acetato (que son dos a metabolitos que producen estas bacterias), promueve la producción de -acidos grasosos de cadena corta (AGCC)- mejorando la salud en general, la inflamación, la permeabilidad intestinal, mejora la absorción de nutrientes, el pH intestinal, mejora de los parámetros inmunes y antioxidantes entre muchas otras propiedades.

Precaucione

Cuando se toma en grandes cantidades puede retrasar el vaciado del estómago; usa solo unas gotitas diluidas en un vaso de agua y no exageres en tu ensalada. El límite recomendado es 2 cucharadas por día diluidas en agua. Si tienes problemas gástricos considera tomarlo después de las comidas.

Interacciona con medicamentos para la diabetes, los que reducen niveles de potasio en sangre o diuréticos.

