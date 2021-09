Cómo hacer un 'risotto' de champiñones con su toque de trufa

Receta: 'Risotto' de champiñones con trufa Categoría: Categoría Tiempo elaboración: 10:00 Tiempo cocción: 20:00 Tiempo total: 30:00 Ficha Técnica Dificultad Fácil Tiempo 30 minutos Raciones 4 Calorías 345 kcal.

Lo de la trufa es valor gastronómico. O sea, que tiene más valor gastronómico que nutricional. Como ingrediente y como condimento, la trufa posee un impactante aroma capaz de impregnar cualquier receta.

Por eso, y por su precio, es un producto que normalmente se utiliza en cantidades muy pequeñas. En su composición destaca el agua, seguida de una pequeña cantidad de hidratos de carbono y proteínas.

No nos vamos a engañar: la trufa no es barata. Olvidémonos de la trufa blanca (carísima y casi exclusiva para los chefs), pero la trufa negra (de Soria, de Teruel, de Castellón...) no es tan cara. Su precio oscila dependiendo de la época del año y de la producción actual.

Ahora mismo (acabamos de mirarlo) se puede comprar un botecito de apenas 10 gramos por menos de 5 euros. Y si no, hay sprays de trufa por menos de 2 euros (unos 40 ml). Con ese botecito, champiñones y arroz vamos a hacer un riquísimo risotto de champiñones con un toque de trufa.

Ingredientes

Arroz para risotto (300 gr) Trufa (1) Champiñones (300 gr) Cebolla (1) Ajo (1 diente) Caldo (1 litro) Vino blanco (1 vaso) Queso parmesano rallado (125 gr) Mantequilla (100 gr) Aceite de oliva Sal Pimienta