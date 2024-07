El truco para hacer un buen tinto de verano casero y refrescarse con las altas temperaturas

El verano ha llegado a España y con él las bebidas fresquitas para amenizar las olas de calor tan sofocantes durante estos meses. Y una de las bebidas que triunfa allá donde vaya, porque es muy nuestra y porque realmente está buenísima, es el tinto de verano casero.

Sin embargo, no a todo el mundo le sale bien: se pasan de vino, no está lo suficiente fresquito, no le ponen fruta… Pero tranquilo, porque te traemos el truco y la receta a seguir para conseguir un tinto de verano perfecto para los días de más calor con el que puedes impresionar a cualquiera.

Un vino joven

El truco para hacer un buen tinto de verano, como el de toda la vida, consiste en elegir un vino joven, afrutado, para que pegue con los cítricos. No hace falta que sea un vino muy caro o con una calidad suprema; variedades como el Tempranillo, Garnacha o uno de mesa van perfectamente con la receta.

Tinto de verano

Jarra con tinto de verano casero Freepik

Ingredientes

1 botella de vino tinto joven

1 botella de refresco de limón o gaseosa

1 naranja

1 limón

Hielo

Cómo se hace el tinto de verano

La clave para un tinto de verano es que todos los ingredientes estén bien fríos. Así que empezamos enfriando el vino tinto y el refresco de limón el frigorífico antes de empezar a hacer el tinto. Mientras, lavamos la naranja y el limón y exprimimos en un vaso la mitad de cada uno. La otra mitad, la cortamos en rodajas para decorar al final. Con el vino y el refresco muy frío, los vertemos en una jarra grande, a partes iguales. Añadimos el zumo de naranja y limón, y removemos suavemente para mezclarlo todo. Llenamos la jarra con cubos de hielo. Cuanto más hielo, más refrescante será nuestro tinto de verano casero. Por último, servimos nuestra bebida en vasos altos y decoramos con los trozos de fruta que habíamos reservado, ¡y a disfrutar de un buen tinto de verano casero durante los días de verano!

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.