Cómo hacer sopa de lentejas rojas con limón en conserva y ajo crujiente

En temporada de frío tenemos que pensar más que nunca en platos que nos den calor, y qué mejor que una sopa de lentejas. No me sientan muy bien las legumbres, sobre todo si no han sido remojadas y no son de buen origen.

Hace poco pregunté a mi madre si era un problema familiar, ya que a ella le sentaban mal si comía muy seguido y al igual que a otros familiares de amigos y todos coinciden en que las legumbres de antes no daban problemas. ¿Entonces, qué está sucediendo? Antiguamente nuestros abuelos comían legumbres día sí y día también y no tenían problemas. ¿Acaso hemos perdido la costumbre de comerlas y nuestro sistema digestivo también?

Eso es posible, con la vida que llevamos en la que todo debe ser rápido sin casi planificación y en el momento. Estamos perdiendo costumbres ancestrales que nos han mantenido saludables y hemos llegado hasta estos días. Nunca deberíamos olvidar que estas costumbres y quienes las han seguido son los hijos de los supervivientes de muchos y muy graves problemas del pasado. Entonces, mantengamos las costumbres para mantener la salud.

Una de esas costumbres era consumir lentejas con alimentos ricos en vitamina C como pimientos, verduras de hoja verde o tomates, que favorecen la absorción del hierro que contienen. Por instinto o por sabiduría popular, esta tradición nos ha llevado a comprender que es una combinación perfecta.

Las tan populares lentejas tienen su origen en Asia Central y son uno de los primeros alimentos cultivados por el hombre. Hoy en día se cultivan globalmente, especialmente en regiones tropicales y templadas para su uso en semillas, siendo Canadá uno de los mayores productores. Comúnmente se consumen secas, aunque ocasionalmente frescas, y forman parte de la familia de las legumbres, que también incluye guisantes y frijoles.

Esta sopa de lentejas rojas es una opción maravillosa para disfrutar de una comida saludable y reconfortante pero con un toque diferente, con un equilibrio perfecto de sabores y texturas.

Receta

Porciones: 4 a 6

Tiempo de Preparación: 15 minutos

Tiempo de Cocción: 45 minutos

Tiempo Total: 1 hora

Esta nutritiva y deliciosa sopa de lentejas rojas es perfecta para una comida reconfortante, realzada con el sabor único del limón en conserva y el crujiente de ajo dorado.

Ingredientes principales

2 tazas de lentejas rojas, en remojo

3 cucharadas de pasta de tomate concentrada

2 dientes de ajo, finamente picados

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

3 a 5 cm de jengibre fresco, finamente picado

6 tazas de caldo de verduras o pollo (o 2 cucharadas de finas hierbas para preparar un caldo casero)

Condimentos

2 cucharaditas de comino molido

1 cucharadita de cúrcuma molida (opcional)

Pimienta negra recién molida, al gusto

1 limón en conserva. Finamente picado puedes reemplazarlo por alcaparras, pepinillos picados, o cualquier otro encurtido.

Sal integral, al gusto

Pimentón de la Vera o pimentón, al gusto

Emplatado

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

4 dientes de ajo, cortados en rodajas finas.

Hierbas tiernas mixtas al gusto (albahaca, eneldo, cilantro, perejil), cortadas finamente.

Ralladura de limón ecológica, pepinillos, alcaparras o cáscara de limón ecológica (opcional).

Instrucciones

Preparar la Sopa: Calienta el aceite de oliva en una olla a fuego medio. Dora el ajo y jengibre (6-8 minutos). Añade el comino, la cúrcuma, pimienta negra y limón o lo que hayas elegido. Incorpora la pasta de tomate y cocina hasta que se integre todo muy bien (aprox. 4 minutos). Añade el caldo y las lentejas. Lleva a ebullición, reduce el fuego y cocina a fuego lento hasta que las lentejas estén tiernas (30-45 minutos). Emplatado: Mientras se cocinan las lentejas, calienta aceite de oliva en una sartén pequeña. Cocina las rodajas de ajo hasta que estén doradas y crujientes. Retira el ajo y sazona con sal integral. Si la sopa está demasiado espesa, ajusta la consistencia con agua. Sirve la sopa en cuencos. Decora con chips de ajo, más hierbas, limón encurtido y/o un chorrito de aceite de oliva.

Nota: para ser un plato completo necesitaría más proteína como arroz integral, quinoa o algún tipo de carne o huevos.

Propiedades de las lentejas

Digestión: Las lentejas, ricas en fibra insoluble, favorecen el adecuado funcionamiento digestivo al facilitar el tránsito de los residuos a través del sistema digestivo. Una dieta alta en fibra es eficaz contra el estreñimiento, problemas de colon, hemorroides y varios tipos de cáncer. Además, son excelentes para nutrir nuestra microbiota intestinal. Salud Cardiaca: Las lentejas contienen fibra soluble que captura el colesterol, facilitando su eliminación del cuerpo. Son beneficiosas para la salud del corazón, ayudando a controlar el peso gracias a su efecto saciante, previenen la acumulación de homocisteína debido a su contenido en folatos y contribuyen a regular la presión arterial. Energía Sostenible: Poseen un bajo índice glucémico, lo que implica que incrementan gradualmente el azúcar en sangre y proporcionan energía de manera constante. Valor Nutricional: Las lentejas rojas son una excelente fuente de proteínas y contienen importantes nutrientes como el hierro, el potasio y el fósforo. También son ricas en vitaminas del grupo B, especialmente B6 y ácido fólico. Aportan una cantidad significativa de fibra dietética, beneficiosa tanto para la digestión como para la salud cardiovascular. A diferencia de otras variedades, las lentejas rojas tienen un tiempo de cocción más corto y son ideales para sopas y guisos.

