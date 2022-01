Cómo hacer pan en casa con trigo sarraceno fermentado

Receta: Pan de trigo sarraceno fermentado Categoría: Categoría Tiempo elaboración: 310:00 Tiempo cocción: 60:00 Tiempo total: 370:00 Ficha Técnica Dificultad Fácil Tiempo 370 minutos Raciones 4-6 Calorías 225 kcal

Nos encanta el pan. El mundo está lleno de "paneros", ese tipo de persona que lo come todo con pan. Todo. Sí, la Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo diario de pan, pero sin excederse.

La historia del ser humano se podría escribir a través del pan. Es uno de los complementos esenciales para cualquier comida de nuestra dieta mediterránea. Otra cosa es que comprar buen pan sea tan difícil. Abunda en España (todavía) el triste pan que de congelado pasa a pan, tan rápido como luego se transforma en goma.

Lo haremos de un día para otro, porque tras amasar y antes de pasar por el horno debe reposar 24 horas

Así que vamos a hacer pan en casa y distinto: con trigo sarraceno. Aunque su nombre confunda, no contiene gluten y no está relacionado con el trigo. Es una planta de la familia del ruibarbo y la acedera, o sea, no es una gramínea.

Trigo sarraceno o alforfón. GTRES

Al trigo sarraceno o alforfón se le considera popularmente un cereal, aunque realmente no lo sea. Este pseudocereal es rico en fibra soluble e insoluble, manganeso y magnesio. Muy saludable.

Pan de trigo sarraceno fermentado Ingredientes Semillas de trigo sarraceno (300 gr) Sal (media cucharadita) Agua (250 ml)