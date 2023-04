¿Cómo hacer nata montada? 5 trucos para que te salga perfecta

Comprar la nata ya montada en el supermercado es muy cómodo, y sirve para salir del paso en una emergencia culinaria. Sin embargo, ni el sabor ni la textura tienen nada que ver con la nata que conseguimos al montarla en casa. Te damos 5 claves para que hagas nata montada perfecta y compruebes por ti mismo la diferencia. Además, es mucho más fácil de lo que parece.

Una de las grandes ventajas de montar nata en casa es que tú mismo vas ajustando el nivel de dulzura. Las que comercializan en envases a presión suelen estar excesivamente azucaradas.

Te invitamos a seguir los consejos expertos para que no tengas ninguna sorpresa. En apenas 5 minutos podrás conseguir esa nata montada soñada y quedar como un rey. (Hablando de reyes, cuentan que la nata montada se inventó en París en los fastos del reinado de Luis XV, en el siglo XVIII). Ahora el rey, de la cocina, puedes ser tú.

Dos apuntes antes del paso a paso: monta sólo la nata que vayas a consumir en el momento (aunque debes saber que puede durar hasta 48 horas en el frigorífico) y, si quieres saber cuándo debes parar de batir porque ya está en su punto, prueba a volcar el bol con la nata dentro. Si boca abajo no se vierte nada, es que has conseguido la textura perfecta.

¿Qué pasa con la grasa?

Pasa todo. Según comenta Juana Reino, propietaria del catering Juanyta me mata! a 20minutos, "la nata que utilicemos debe ser rica en grasa, si utilizamos una light, es posible que no consigamos montar la nata de ninguna manera".

En este apartado, el que hace referencia a la cantidad de grasa mínima que debe tener la nata que vayamos a montar, Jorge González Carmona, chef ejecutivo del restaurante Robuchon Madrid añade: "para garantizar el éxito en casa, es fundamental que la nata tenga un porcentaje superior al 35 % de materia grasa. Sólo de esta manera conseguiremos que la nata esté aireada y suba como corresponde".

Frío, frío…

"El segundo punto clave para conseguir una nata montada perfecta hace referencia a que la nata previa debe estar fría. Un error muy común es intentar montarla a temperatura ambiente y, en ese caso, es casi imposible conseguirlo", dice Carmona.

Cuanto más fría esté la nata a montar y los utensilios de cocina, mejor quedará. iStock

Juana Reino va más allá por lo que a la temperatura respecta. "No solo la nata para montar, que podemos meter a la nevera 24 horas antes de usarla… las varillas que utilizaremos para batir y el bol en el que montemos la nata (preferiblemente metálico que se mantiene frío más tiempo) deben pasar previamente por el congelador".

Cuanto más fríos estén los utensilios por "los que va a pasar" la nata, más sencillo será que suba lo que debe subir al montarla. En cuanto a las varillas, y aunque se puede hacer con unas manuales, lo suyo es que ganemos tiempo y esfuerzos utilizando varillas eléctricas de las que se acoplan al brazo de la batidora o bien un robot de cocina.

Tómate tu tiempo… ¡pero no te pases!

Sabremos que la nata montada está en su punto cuando pongamos boca abajo el vaso de la batidora en el que la hemos hecho y no caiga nada. Pero, ¿cómo llegamos hasta ahí? La responsable del catering Juanyta me mata! recomienda "empezar a batir a una velocidad media con varillas eléctricas hasta llegar al punto en el que esté espumosa. Entonces (y no antes) se añade poco a poco el azúcar y se va aumentando la velocidad hasta que espese".

El tiempo de batido, y la velocidad, son clave en el resultado. Getty Images

"Es importante empezar a batir lentamente, para que la burbuja sea más estable, e ir aumentando la velocidad poco a poco", comenta el chef de Robuchon.

Muchos expertos en repostería aconsejan utilizar azúcar glass y no el normal, de manera que ligue mejor con la mezcla y se amalgame de manera más natural. Es importante permanecer muy atentos a la evolución de la textura, puesto que unos segundos de exceso de tiempo podrían provocar que la nata volviera a licuarse y se estropeara el proceso.

La presentación importa

Una vez que tenemos la textura deseada, firme pero suave, compacta, llega el momento de las presentaciones. Para acertar seguro, lo mejor es que utilices una manga pastelera con la boquilla en forma de estrella (o la que más te guste). Pero que nadie se alarme.

Si no tenemos manga pastelera podemos fabricar una con una bolsa fina de plástico, con la que haremos un cucurucho, rellenaremos de nata, y cortaremos la punta. Después, apretar con cuidado y dibujar la forma que queramos".

¡Imaginación al poder!

La nata puede teñirse de colores sin cambiar consistencia ni sabor. Getty Images

Juana Reino comparte con este diario su receta de la nata montada perfecta, para quien quiera tomar nota a modo de resumen: "necesitamos 500 ml de nata alta en grasa, 3g de hojas de gelatina (no en polvo, sólidas), dos cucharaditas de leche en polvo y azúcar glass al gusto. Me gusta esta textura glass porque su bajo contenido en almidón hace que la nata se mantenga más consistente".

De la elaboración ya hemos hablado, pero hay algunas ideas que deben quedar claras: "todo muy frío, nata (24 horas), varilla y bol (en el congelador una hora antes). Cuidado con pasarnos del tiempo de batido, vigilad bien las modificaciones en la textura. La gelatina se incorpora después de haber espesado la nata con el azúcar, y se añade disuelta a la leche caliente. En ese momento es cuando aumentamos la velocidad de batido".

Para finalizar, si has conseguido la nata perfecta (ya verás que es fácil), prueba a darle color para que tus postres sean más divertidos. Utiliza para ello colorante alimenticio con textura gel y no tengas miedo porque no afectará a la textura. ¡Que aproveche!

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.