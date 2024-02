Cómo hacer croquetas congeladas en freidora de aire para que no queden frías y sí al punto

Cocinar croquetas, uno de los platos de la cocina de aprovechamiento estrella en la gastronomía en España, no es tan fácil como puede parecer a priori. La técnica y los pasos a seguir deben aplicarse con cuidado, para conseguir un resultado perfecto, que no se agarren y se deshagan, que no queden demasiado pesadas para la digestión, que estén presentables en el plato…

En el caso de que queramos optar porque no 'naden' en aceite muy caliente en la sartén, y las preparemos en una freidora de aire, donde el oro líquido (casi) brilla por su ausencia, estaremos sumando puntos como la suavidad y digestibilidad del resultado final.

Eso sí, es importante que introduzcamos las croquetas en la freidora de aire directamente del congelador, sin pasar ni por el proceso de descongelación ni por el grifo. Para dar con la técnica perfecta en este caso hemos hablado con Sandra Duncan, sales training & experience manager de Sage.

¿Quién dijo que las croquetas no son un plato saludable?

Utilizar una freidora de aire para preparar unas croquetas rellenas de lo que sea (echa un vistazo a los restos de comida, prepáralas y mételas al congelador para irlas sacando cuando proceda) es una excelente y muy saludable idea.

Todo lo que cocinamos en freidora de aire nos ayuda a ganar en salud, al evitar el aceite. S.G.

Como nos explica la experta de Sage, "los nuevos avances en pequeños electrodomésticos nos permiten incluir técnicas innovadoras con las que obtener resultados profesionales, haciendo que un plato tradicional como las croquetas pueda también ser una opción saludable y vanguardista, al requerir mucho menos uso de aceite durante su cocinado".

A la gran ventaja de reducir calorías se suma que la cocina no se ensucia apenas y que el resultado es mucho más digestivo. "Para conseguir que unas croquetas congeladas queden como deben en una freidora de aire es importante que tanto la preparación previa del electrodoméstico, como la temperatura y el uso del aceite en spray se apliquen de la manera correcta".

Así se preparan las croquetas perfectas en una freidora de aire

Sandra Duncan aconseja que, antes de iniciar el cocinado, "precalentemos la air fryer durante unos 5 minutos aproximadamente, a una temperatura de 190 grados. De esta manera, el cocinado será mucho más eficiente".

Las croquetas en freidora de aire quedarán mejor si precalentamos el electrodoméstico antes. Getty Images/iStockphoto

Otro de los tips imprescindibles para conseguir que no quede fría por dentro y sí crujiente y apetecible por fuera es "rociar cada croqueta, antes de introducirla en el electrodoméstico, con una cantidad mínima de aceite con ayuda de un spray. Con él conseguiremos ese tono dorado exterior tan característico".

Para cocinarlas, las croquetas deben estar separadas entre sí para que se hagan por igual y no queden frías en su interior. nito100 / iStock

Para finalizar, la tercera precaución que no podemos olvidar es "que exista la separación adecuada entre una croqueta y otra dentro de la freidora de aire; que en ningún caso se vayan apilando, porque entonces el resultado será una masa deforme nada apetecible".

Las croquetas congeladas que utilicemos, si son industriales, tendrán todas un tamaño parecido. En el caso de que sean caseras, es importante que tengamos especial cuidado con hacerlas todas similares para asegurarnos de que se hacen al punto y al mismo tiempo", concluye Duncan.

Receta de croquetas de jamón, queso fundido y puré de patatas en air fryer

Desde Sage comparten una receta exclusiva, de croquetas rellenas de una curiosa mezcla de jamón serrano en dados, queso fontina y puré de patatas. Un plato especialmente ligero, para el que sólo se utiliza una cantidad 'simbólica' de aceite.

Las croquetas pueden rellenarse de cualquier productos 'sobrante' para practicar la cocina de aprovechamiento. EMMA GARCÍA

Ingredientes de las croquetas de jamón y queso en air fryer

Para el relleno:

3 cucharadas de mantequilla sin sal

½ cebolla pequeña picada (aproximadamente ¼ taza)

1 cucharadita de ajo picado

⅓ taza de harina

1 taza de leche

⅔ taza de puré de patatas, comprado o preparado instantáneamente

Jamón prosciutto o serrano, cortado en dados o en trozos pequeños

Para las croquetas:

Harina (para rebozar con las manos) 2 huevos + 2 cucharaditas de agua

¾ taza de pan rallado normal

¾ taza de pan rallado panko (estilo japonés)

3 porciones de queso fontina, cortado en 12 dados pequeños

Aceite vegetal en spray

Para preparar las croquetas necesitamos harina, huevos pan rallado y queso. EMMA GARCÍA

Paso a paso de las croquetas de puré de patata en air fryer

Para preparar el relleno: Añadimos el ajo y la harina y cocinamos durante 1 minuto. A continuación, incorporamos la leche poco a poco, y luego el puré de patatas. Mezclamos hasta que quede una masa homogénea, retiramos la sartén del fuego e incorporamos la mitad del jamón cortado en dados. Enfriamos bien antes de empanar (la mezcla del relleno se espesará mejor si la ayudas del frigorífico). Para empanar las croquetas: Colocamos la harina en un bol pequeño. En otro mezclamos los huevos y el agua con un tenedor. En otro bol pequeño y poco profundo, mezclamos los dos tipos de pan rallado. Con una cuchara grande, dividimos el relleno frío en 12 bolas de tamaño uniforme. De una en una, colocamos un trozo de queso y una pequeña cantidad de jamón en el centro. Envolvemos hasta que el queso quede cubierto. A continuación, pasamos brevemente cada croqueta por el huevo batido y luego por la mezcla de pan rallado. Repetimos una vez más para obtener una capa más gruesa. Una vez empanadas, colocamos las croquetas en la rejilla y refrigeramos sin tapar durante, al menos, 30 minutos. Precalentamos la freidora de aire a 190 grados. Rociamos las croquetas con spray antiadherente antes de colocar la bandeja en el nivel superior y cocinamos durante 8-10 minutos, hasta que estén doradas. Sugerencia: servimos calientes con alioli para dippear (opcional).

