Cheesecake de turrón con base de frutos secos, una receta deliciosa para aprovechar las sobras de Navidad

Ya casi hemos pasado las fiestas, ¿qué rápido verdad? Tengo la sensación de que el tiempo pasa deprisa. Hace poco, alguien me dijo que son tantas las cosas que tenemos que hacer o tantos los entretenimientos que tenemos, que percibimos que el tiempo pasa más rápido. Por una cosa o la otra, parece ayer cuando veíamos que las Navidades se acercaban y ya están casi concluyendo.

Una de las cosas que pasan en las Navidades es que suelen sobrar algunos turrones que hemos comido durante estos días y no sabemos qué hacer con ellos. Algún año los he reciclado en una gelatina, preparando previamente una bebida triturándolos con agua, pero este año quise probar a hacer una cheesecake y ha quedado deliciosa. Para darle mejor sabor, la base la puse de anacardos, que también me habían sobrado.

Los anacardos son los frutos secos que más conquistan corazones y los que menos están dando intolerancias últimamente. Estos deliciosos frutos secos son originarios de la región costera del noreste de Brasil. Fueron los portugueses quienes los distribuyeron por la India y otras colonias en África y Asia en el siglo XVI.

El anacardo es la semilla de la fruta del cajú, una fruta cuyo nombre deriva de la palabra tupí “acajú" o merey, que significa "nuez que se produce". La fruta tiene dos partes: la "manzana de cajú", una fruta jugosa y la nuez de cajú, que es la semilla que llamamos anacardos. Mientras que los anacardos son conocidos mundialmente, la "manzana de cajú" no tanto, se utiliza localmente en Brasil y en otras regiones para hacer bebidas, tanto zumos como licores.

Los anacardos están encerrados en una cáscara dura con una capa de aceite cardol, que es tóxico y puede causar irritación en la piel, por lo que requieren un procesamiento cuidadoso de tostado para su extracción.

Ingredientes para elaborar esta cheesecake de turrón

125 g de frutos secos (anacardos o almendras) molidos o galletas sin gluten molidas

55 g de aceite de coco virgen ecológico o mantequilla ecológica sin sal

600 g de queso de untar

300 g de turrón blando que te haya sobrado

4 huevos ecológicos pequeños a temperatura ambiente

50 ml de bebida vegetal de almendras o yogur vegetal tipo coco o de almendras

Opcional: 20 g de endulzante de tu preferencia (azúcar de coco, sirope de yacón, etc.), si es necesario

Elaboración

Para una versión más saludable y sostenible, se recomienda utilizar ingredientes ecológicos siempre que sea posible. Los alimentos ecológicos suelen tener un mejor perfil nutricional, menos aditivos y químicos, y su producción es más respetuosa con el medio ambiente

Tritura los frutos secos o las galletas sin gluten y mezcla con el aceite de coco o la mantequilla. Reserva. Calienta ligeramente la mezcla de queso de untar y bebida vegetal o yogur, y mezcla con el turrón desmenuzado para facilitar su integración. Integra todos los ingredientes del cheesecake hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Precalienta el horno a 180°C. Prepara un molde de 15 cm con papel vegetal y vierte la mezcla de la base. Añade la mezcla del cheesecake encima. Hornea durante 35-40 minutos. Si prefieres una cheesecake más fundente, reduce el tiempo de horneado. Deja enfriar a temperatura ambiente, tapa y refrigera un día completo antes de servir. Decora al gusto antes de servir.

Propiedades de los anacardos

Los anacardos son ricos en vitaminas E y B, minerales como magnesio, hierro, zinc y selenio, y son una excelente fuente de grasas saludables y proteínas.

EQUILIBRIO DE ESTRÓGENOS: Un estudio de investigadores de la Universidad de Louisville reveló que los anacardos contienen una sustancia llamada ácido anacárdico, que posee un efecto anti-estrógeno natural. Descubrieron que el ácido anacárdico era capaz de matar células de cáncer de mama sensibles a hormonas en sus experimentos de laboratorio.

SALUD CARDÍACA: los altos niveles de ácidos grasos monoinsaturados en los anacardos crudos pueden ayudar a reducir el colesterol malo si se consumen regularmente en pequeñas cantidades, lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

SANGRE SALUDABLE: los anacardos son ricos en cobre, que promueve la absorción y el uso del hierro en el cuerpo, y que ayuda a su cuerpo a fabricar glóbulos rojos y blancos. También son una excelente fuente de hierro, que ayuda a la sangre a transportar el oxígeno por todo el cuerpo.

HUESOS FUERTES: fortalecen los huesos y los dientes y previenen el riesgo de osteoporosis. También contienen buenas cantidades de manganeso, magnesio y vitaminas K.

TRUCO: Los ácidos grasos de los anacardos pueden quedarse rancios si las nueces se almacenan durante demasiado tiempo. Compre en pequeñas cantidades y guárdelos en un lugar fresco y oscuro.

Referencias

1. Tamiello-Rosa CS, Cantu-Jungles TM, Iacomini M, Cordeiro LMC. Pectins from cashew apple fruit (Anacardium occidentale): Extraction and chemical characterization. Carbohydr Res. 2019 Sep 1;483:107752. doi: 10.1016/j.carres.2019.107752. Epub 2019 Jul 24. PMID: 31362137.

2. Clifton PM, Keogh JB. A systematic review of the effect of dietary saturated and polyunsaturated fat on heart disease. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2017 Dec;27(12):1060-1080. doi: 10.1016/j.numecd.2017.10.010. Epub 2017 Oct 18. PMID: 29174025.

3. Office of Dietary Supplements - Copper. (2023). Retrieved 2 February 2023.

4. Bolling BW, Chen CY, McKay DL, Blumberg JB. Tree nut phytochemicals: composition, antioxidant capacity, bioactivity, impact factors. A systematic review of almonds, Brazils, cashews, hazelnuts, macadamias, pecans, pine nuts, pistachios and walnuts. Nutr Res Rev. 2011 Dec;24(2):244-75. doi: 10.1017/S095442241100014X. Epub 2011 Dec 12. PMID: 22153059

5. Haddad EH, Gaban-Chong N, Oda K, Sabaté J. Effect of a walnut meal on postprandial oxidative stress and antioxidants in healthy individuals. Nutr J. 2014 Jan 10;13:4. doi: 10.1186/1475-2891-13-4. PMID: 24410903; PMCID: PMC3893411. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24410903/

6. Ros E. Health benefits of nut consumption. Nutrients. 2010 Jul;2(7):652-682. doi: 10.3390/nu2070652. Epub 2010 Jun 24. PMID: 22254047; PMCID: PMC3257681. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257681/

7. Zong G, Li Y, Sampson L, Dougherty LW, Willett WC, Wanders AJ, Alssema M, Zock PL, Hu FB, Sun Q. Monounsaturated fats from plant and animal sources in relation to risk of coronary heart disease among US men and women. Am J Clin Nutr. 2018 Mar 1;107(3):445-453. doi: 10.1093/ajcn/nqx004. PMID: 29566185; PMCID: PMC5875103.

8. McGovern TW. Botanical briefs: The cashew tree--Anacardium occidentale L. Cutis. 2001 Nov;68(5):321-2. PMID: 11766115.

9. Lee, M. T. (2013). Biology and clinical applications of estrogen receptor beta isoforms in endocrine-related cancers. University of Cincinnati.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.