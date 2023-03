La Semana Santa es momento para conocer las tradicionales procesiones que recorren todo el país o simplemente para irse de vacaciones y descansar. En un caso y en el otro, a la hora de comer y disfrutar comiendo podemos aprovechar para conocer la cocina de Cuaresma, una cocina que se está perdiendo.

La Cuaresma empezó el 22 de febrero y acaba el 6 de abril. Los tiempos han cambiado, pero hubo una vez en que la Cuaresma marcaba muchas cosas, entre ellas lo que se comía. Afortunadamente, todo aquello ha dejado un poso bien sabroso en el recetario.

Esas recetas de Cuaresma o Semana Santa pasan por un principio: no llevan carne. La tradición católica dice que durante estas fechas no se come carne para honrar a Jesús, que pasó 40 días en el desierto sin comer ni beber. Por eso en las cocinas hubo que idear recetas para estas fechas. Así, por ejemplo, el bacalao pasó a ser la mejor opción para esos días sin carne.

Estas que siguen son cinco recetas sin carne para disfrutar durante la Cuaresma y la Semana Santa. Hemos pensado en las cinco acaso más asociadas a estas fechas.

. WIKIPEDIA/Valdavia

Patatas a la importancia

Ingredientes Patatas (1 kilo) Cebolla (1) Ajo (3 dientes) Huevo (2) Harina Caldo (de ave, verduras o jamón) Perejil fresco Laurel Sal Aceite de oliva

Elaboración Pelamos las patatas y las cortamos en rodajas gruesas. En un plato batimos los dos huevos y en otro echamos harina. Ponemos al fuego una sartén grande con abundante aceite. Pasamos las rodajas de patata por la harina y luego por el huevo, y las freímos de un lado y del otro. Reservamos. Pelamos y cortamos fina la cebolla y 2 dientes de ajo. Filtramos el aceite de antes y en la misma sartén ponemos un poco para hacer un sofrito con el ajo y la cebolla. Mientras, picamos en el mortero el diente de ajo sobrante con el perejil. Cuando el sofrito esté, añadimos las patatas, cubrimos con el caldo, una hoja de laurel y echamos el majado. Dejamos a fuego lento durante unos 15 minutos (hasta que la patata esté hecha).

. FLICKR/Jauladeardilla

Arroz con bacalao

Ingredientes Arroz (300 gr) Migas de bacalao (300 gr) Pimiento rojo (1) Carne de pimiento choricero Ajo (3 dientes de ajo) Cebolla (1) Azafrán Caldo de pescado (medio litro) Aceite de oliva

Elaboración Pelamos y picamos los ajos, la cebolla y el pimiento. Hacemos con ello un sofrito. Añadimos el bacalao desmigado y cocinamos 2-3 minutos. Incorporamos el arroz y mezclamos bien. Agregamos el azafrán y la carne de pimiento choricero. Mezclamos. Echamos el caldo de pescado. Cuando comience a hervir, bajamos el fuego y dejamos a fuego suave unos 15 minutos. Apagamos el fuego, tapamos y dejamos reposar unos 5 minutos.

. Getty Images/iStockphoto

Potaje de vigilia

Ingredientes

Garbanzos (300 gramos) Espinacas (250 gramos) Bacalao (200 gramos) Cebolla (1) Tomate (1) Ajo (4 dientes) Huevos (2) Laurel (1 hoja) Pimentón Aceite de oliva Sal

Elaboración El día anterior ponemos el bacalao en agua (24 horas al menos), cambiándola al menos 3 veces. Por la noche ponemos los garbanzos en agua (al menos 12 horas). Escurrimos los garbanzos y los ponemos en una olla. Los cubrimos con agua, la hoja de laurel, media cebolla y tres dientes de ajo pelados. A fuego medio-bajo lo tendremos entre 60 y 90 minutos (en una olla exprés bastarán 15 minutos). Cocemos en agua los dos huevos y reservamos. Pelamos y picamos el tomate, y la otra media cebolla. Partimos el bacalao en trozos de bocado. Echamos aceite en una sartén y sofreímos un ajo. Cuando esté dorado, lo retiramos y en ese aceite echamos el tomate y cebolla picados con un poco de pimentón (al final). Añadimos el bacalao, damos unas vueltas y retiramos del fuego. Si los garbanzos están hechos, volcamos el sofrito. A continuación, las espinacas y el comino. Vamos mezclando los ingredientes con cuidado, para evitar que los garbanzos o el bacalao se deshagan. Probamos de sal, ponemos los huevos cocidos cortados en cuartos, dejamos 5 minutos y servimos.

. TVE

Bacalao a lo tío

Ingredientes Bacalao (4 lomos) Pimientos morrones (2 grandes) Ajo (2-3) Caldo Pimentón Aceite de oliva

Elaboración El bacalao pasará 48 horas en agua fría dentro de la nevera (cambiando el agua cada 10 horas). Metemos al horno los dos pimientos morrones, enteros y con un poco de sal. Los sacamos, los pelamos y los partimos en tiras. Fileteamos los ajos y los echamos en una cazuela con aceite de oliva. Cuando cojan color, espolvoreamos pimentón, damos unas vueltas y echamos un poco de caldo para rehogar. Añadimos los pimientos y rehogamos un poco. Incorporamos los lomos de bacalao y dejamos que todo se haga a fuego medio durante unos 5 minutos.

. Marina Cherentsova / iStock

Torrijas Ingredientes Una barra de pan (del día o duro) Leche (600 ml) Huevos (3) Canela Canela en rama Azúcar (100 gr) Aceite de oliva

Elaboración Cortamos el pan en rebanadas de unos 2 cm. de grosor. Ponemos a hervir la leche con 2 ramas de canela y el azúcar. Cuando llegue a ebullición, lo volcamos en un plato hondo donde posteriormente iremos empapando las rebanadas de pan. Batimos los tres huevos. Calentamos la sartén con el aceite, a fuego fuerte. Vamos mojando las rebanadas de pan en el plato de la leche. Cuando estén blanditas, una a una, las rebozamos en el huevo batido. Las ponemos en la sartén y las freimos por ambos lados. Pasamos las torrijas a un plato con papel absorbente para el resto del aceite de las torrijas. Las aplastamos y espolvorearlas con canela y/o azúcar.

