Todos (casi) los países están orgullosos de lo que comen, pero los franceses más. Es chauvinismo, que también, y el hecho indiscutible de que la suya es una de las culturas gastronómicas más refinadas, extensas y completas.

Si aterrizamos en París en las próximos días, tal vez para ver en directo la final de la Champions League, hay que aprovechar y disfrutar comiendo. Hay mucho que probar.

Con aperitivo o sin él, el menú francés comienza con entrée o hors d'oeuvre, un primer plato ligero al estilo de los antipasti italianos. Las entradas consisten normalmente en sopas, ensaladas y patés. A continuación, el plat principal, también llamado plat de résistance. Se trata de un plato a base de carne o pescado, que puede ir acompañado de verduras, patatas, pasta o arroz.

Tras el plato fuerte y antes del postre es costumbre servir una selección de quesos



Si vamos a por todas, habría que seguir con el fromage. Y es que en Francia, entre el plato principal y los postres, es costumbre servir una selección de quesos. Acabaremos con un dessert, un postre, que, como aquí, puede ser fruta o un dulce elaborado.

Ya vimos algunos restaurantes baratos (al menos, no caros) que son una buena opción si se trata de comer o cenar en los alrededores del Stade de France. Pero, ¿qué pedir?. Si es nuestra primera vez en Francia, deberíamos probar algunas de sus especialidades. Por ejemplo, estos cinco platos típicos.

'Cassoulet'

. WIKIPEDIA/BrokenSphere

Esta receta es originaria de Laguedoc-Roussillon. Se trata de un plato compuesto de alubias blancas, muslos de pato y carne de cerdo, como han comido las familias campesinos durante siglos. Es un plato contundente, tal vez no para todas las ocasiones.

'Soupe a l’oignon'

. WIKIPEDIA/Vodesnet

De esta receta se tienen registros históricos desde la Edad Media en muchos países europeos, pero está considerada originaria de Francia. Es una sopa rica y sencilla hecha a base de cebolla sofrita en mantequilla, con harina, vino blanco o brandy, todo cocido en un caldo ligero.

'Escargots'

Nada tiene que ver la receta francesa de caracoles con la que hacemos en España. En Francia los caracoles son más grandes y se rellenan con mantequilla de ajo y perejil. Son los escargots de Borgoña. Los caracoles se sirven en su concha y como entrante.

'Coq au vin'

. WIKIPEDIA/Arnaud 25

Se elabora con cortes de gallo marinados, luego estofados en vino tinto o blanco, realzado con tocino, champiñones, zanahorias y cebollas. Suele tener además alguna verdura de tipo nabo o cebolla. Si bien la palabra francesa coq significa "gallo", podemos encontrar coq au vin elaborado con cualquier ave de corral, especialmente pollo.

'Pot au feu'

. WIKIPEDIA/Andre

Es un plato tradicional compuesto de carne de buey que se cuece en un caldo aromatizado por hortalizas: cebolla, zanahorias, puerros, nabos y apio. El caldo se sirve aparte (con fideos, arroz o pasta). El tuétano de los huesos se come en tostada. Luego, la carne con las verduras.

Una solución de urgencia

Y si todo falla, si no encontramos un buen restaurante o si los que lo son ya han cerrado, o si simplemente no tenemos mucho tiempo, toca una solución rápida. Y no, no vamos a caer en la comida (basura o no) de franquicias mundiales. Hemos venido a "comer francés".

En ese caso, podemos probar un Croque Monsieur, el sándwich más popular de París. Se elabora con pan de molde, que lleva dentro bechamel, jamón cocido y queso emmental o gruyer. Se hace al horno, a la plancha o en sartén y se suele gratinar finalmente.