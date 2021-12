Cesta de la compra para hacer cochinillo al horno: ingredientes que tienes que comprar

Seguro que, como una persona precavida que eres, ya tienes pensado el menú de Nochebuena y comprado el ingrediente principal. Cordero, cabrito, pavo, merluza, bacalao... ¿Pero te has asegurado de que tienes en la despensa el resto de ingredientes que necesitas?

Ya no hablamos solo de los entrantes, los postres, los canapés y demás platos y platillos con los que quieras sorprender a tus invitados, sino de los ingredientes puros y duros que necesitas para cocinar tu plato estrella de la noche.

Hierbas aromáticas, vino para cocinar, verduras, hortalizas... Si ya sabes lo que vas a preparar, asegúrate de tener en la despensa -o en la cesta de la compra- todo aquello que necesitas.

Si has pensado en preparar cochinillo para toda la familia estos días no podemos decirte que no has tomado una gran decisión, porque el cochinillo siempre es una buena decisión. Aunque seguro que tienes tu manera tradicional y familiar de prepararlo -esa que aprendiste de tu abuela- te dejamos por aquí unos ingredientes que te pueden venir muy bien a la hora de preparar esta suculento plato.

Cochinillo al horno, la receta que nunca falla

Da igual con qué ingredientes quieras cocinar el cochinillo, porque lo más importante siempre va a ser que tengas controlada la técnica para conseguir ese punto de jugosidad por dentro y una piel crujiente por fuera.

Lo primero que debes hacer al preparar el cochinillo es pinchar la piel y hacer unos cortes para evitar que salgan burbujas a la hora de cocinarlo.

Para darle un sabor extra a la carne, puedes preparar una mezcla a base de ajos, sal gorda, manteca y pimienta, todo machacado. Con esta mezcla de ingredientes vamos a untar la piel del cochinillo, consiguiendo un aroma y sabor único al salir del horno.

En el fondo de la fuente donde vayamos a cocinar el cochinillo podemos poner una mezcla de agua y vino, que junto con unas hojas de laurel, le van a dar un toque excelente.

Con estos pocos ingredientes puedes conseguir una receta de cochinillo exquisita.