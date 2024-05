Cómo preparar café con aceite: la bebida de moda con múltiples beneficios para la salud

El café es un hábito, una costumbre para la mayoría de españoles. Aunque solo sea para desayunar, el café está en el ADN de nuestra alimentación. El aceite de oliva es el mejor que podemos consumir. Bien lo sabemos en España y por eso intentamos seguir consumiéndolo pese a que su precio se ha disparado como nunca. Y ahora, ¿qué pasa si los mezclamos?

Se ha puesto de moda desde que una conocida franquicia cafetera lo incorporase a su carta (no, no lo hacen en Sicilia: allí toman una cucharada de aceite de oliva al día). De momento, los baristas y expertos en café de especialidad no han puesto el grito en el cielo y algunos, de hecho, lo han añadido a sus elaboraciones.

Cómo mezclar aceite y café

Podemos hacer lo más obvio: agregar una cucharada de aceite de oliva a nuestra taza de café y mezclarlo bien. El aceite de oliva se incorpora al café y no afecta el sabor de la bebida. Pero podemos hacerlo mejor.

En un vídeo que ha compartido en TikTok, Nahuel Cian, barista de CaféLab, recomienda dos maneras: una para café solo y otra para hacer uno con leche. En el primer caso se trata de pulverizarlo sobre el café molido, eso es, antes de hacer el café. Él lo hace, claro, en una cafetera profesional, pero podemos hacerlo en nuestra italiana de toda la vida.

En el caso del café con leche, se trata de echar unas gotas de aceite en la leche caliente y mezclar bien (para Cian es más fácil porque lo hace con el espumador de la "cafetera de cafetería"). Luego, echamos esa leche/aceite sobre el café como haríamos normalmente.

Qué ganamos con la mezcla

Hay dos razones que explican esta mezcla que de entrada nos parece rara. Una es para aumentar su consumo de grasas saludables. El aceite de oliva es conocido por ser fuente de grasas monoinsaturadas, buenas para el corazón y para reducir el colesterol malo. "Al agregar una cucharada de aceite de oliva al café, estás obteniendo una dosis adicional de estas grasas saludables, lo que puede ser especialmente beneficioso si estás siguiendo una dieta baja en grasas o si simplemente quieres aumentar tu ingesta diaria de grasas saludables", explican en Café y armonía.

El otro beneficio de echar un poco de aceite de oliva al café es que puede ayudar a prolongar los efectos de la cafeína como estimulante. Dado que sus efectos pueden ser de corta duración, al agregar aceite de oliva al café "se crea una mezcla que ralentiza la absorción de la cafeína en el cuerpo, lo que puede ayudar a prolongar sus efectos y proporcionar una energía más sostenida y duradera a lo largo del día".

El aceite de oliva es una fuente de grasas saludables que el organismo digiere lentamente. Al combinarlo con el café, podemos obtener una fuente de energía más equilibrada y duradera a lo largo del día (y así tomaremos menos cafés). Además, al echar aceite de oliva se puede neutralizar en parte la acidez propia del café.

En cualquier caso, no hay evidencia científica que respalde que la mezcla de aceite de oliva virgen extra con café tenga beneficios específicos para la salud.

Propiedades nutricionales del café

El café tiene un gran poder antioxidante y beneficios cardiovasculares. En ayunas favorece el tránsito intestinal. Es rico en cafeína, vitamina B2 (riboflavina) y magnesio. Además, también contiene sustancias químicas vegetales como los polifenoles y diterpenos.

Y qué decir del aceite de oliva , especialmente del AOVE, el aceite de oliva virgen extra. Es básico para la cocina mediterránea, como aderezo de ensaladas y guisos, y es el mejor posible. Los nutricionistas recomiendan su utilización por encima de cualquier otro aceite vegetal, ya que a altas temperaturas sigue manteniendo sus propiedades.

Gracias a su alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados (ácido oleico) y poliinsaturados (ácido linoleico), el aceite de oliva aporta otros importantes beneficios:

Eleva los niveles de colesterol HDL (bueno)

Disminuye el colesterol LDL-c (colesterol malo)

Beneficia el control de la hipertensión arterial

Reduce la aparición de trombosis y previene la aparición de diabetes

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.