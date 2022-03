Berasategui desvela cuál es el origen de su primera receta famosa: lenguado a la vinagreta

Si estás de estreno pero no sales en La Resistencia o en El Hormiguero, es que no existes. Y por supuesto los chefs Martin Berasategui y David de Jorge -más conocido como Robin Food- no iban a ser menos, así que el pasado miércoles por la noche, ni cortos ni perezosos se plantaron el plató de La Resistencia para medirse con David Broncano.

Pan comido: Más recetas sin vergüenza es el último libro conjunto de ambos chefs en el que proponen recetas para el día a día sencillas y accesibles con diferentes tipos de ensaladas, sopas, cremas, carnes, salsas, aderezos, postres, arroces y pastas.

Entre preguntas sobre sexo y dinero -una tradición en el programa- y mucho 'garrote', Berasategui, con nada menos que 12 estrellas Michelin desveló el origen de uno de sus platos más icónicos: el lenguado a la vinagreta.

Un choque de recetas

Cuando Martin Berasategui cuenta que el lenguado a la vinagreta, uno de sus platos más conocidos, nació de un choque es que nació de un choque literalmente.

Según comentaba el chef delante de David de Jorge y David Broncano, "la primera receta famosa salió de un choque, un lenguado a la vinagreta con almejas, cuando nos chocamos dos cocineros en el Bodegón Alejandro. Hicimos uno nuevo para el cliente, probé y dije: 'está muy bueno'. Y de ahí salió el famoso plato".

Aunque, lógicamente, ese primer esbozo de receta fue estudiado, trabajado y mejorado hasta convertirse en uno de los platos más reconocidos del chef donostiarra, el mismo Berasategui asegura que es la primera vez que cuenta el fortuito origen del lenguado a la vinagreta: "Hay todo un banco de pruebas por detrás, pero aquel lenguado sale de un choque y es la primera vez que lo cuento".