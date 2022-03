Las recetas fáciles y sanas de la 'influencer' Tictacyummy: "La pizza nube siempre triunfa"

Aunque tienen claro que uno es el "tic tac" y otro es el "yummy" no terminan de ponerse de acuerdo con los papeles. Pero eso no es importante, porque dicen que el orden de los factores no altera el producto y los productos finales de Tictacyummy tienen una pinta exquisita, buena cuenta damos de ello en su cuenta de Instagram.

Patricia Tena, más conocida como Tictacyummy en redes sociales, asegura que aunque la cara la ponga ella este proyecto nació de la mano con su chico, Dámaso Benítez: "Tictacyummy va un poco por separado, porque todo esto empezó con mi chico y siempre decimos que una es el “tic tac” y otro es el “yummy”, aunque nunca nos ponemos de acuerdo en quién es quién, pero somos un buen equipo".

Tictacyummy acumula ya casi 300.000 seguidores en Instagram. ¿Su secreto? Compartir recetas rápidas, fáciles y saludables. Y con una pinta que cualquier día nos vemos lamiendo la pantalla del teléfono.

Hace tiempo que cayeron las barreras entre la comida saludable y la comida divertida, colorida y apetecible, y eso es algo que comprobamos hojeando las páginas de su recién estrenado libro: Tictacyummy, mis mejores recetas rápidas y saludables (Oberon). "Mucha gente todavía asocia la palabra saludable con ensalada, una típica ensalada. Siempre digo que el mundo saludable puede ser todo lo divertido y sabroso que tú quieras. Tenemos el ejemplo de hamburguesas de brócoli por ejemplo, que están buenísimas, o de garbanzos, tortitas de espinacas, los donuts saludables… hay un montón de alternativas deliciosas para comer saludable y riquísimo de mil maneras", comenta la autora del libro convencida de lo divertido que es alimentarse bien.

Recetas e ingredientes: los 'must' de Tictacyummy

Abrir la cuenta de Instagram de Patri Tena es someternos a una deliciosa explosión de color, aromas y sabores que casi podemos apreciar detrás de la pantalla y que nos dejan salivando. Suculentos y chocolateados postres, elaboraciones con pescados frescos, huevos que dejan correr su yema encima de tostadas en un acto casi pornográfico, pizzas que nos comeríamos en dos bocados, bizcochos, panes, tartas, snacks... ¿Qué hay que tener a mano para que nuestras recetas sean tan apetecibles como las de Tictacyummy?

"El mundo saludable puede ser todo lo divertido y sabroso que tú quieras"

Si preguntamos a la influencer qué no puede faltar en su cocina, aunque le cuesta tener que elegir solo unos pocos ingredientes, rápidamente hace un repaso por aquellos que más utiliza en el día a día: "Es una pregunta muy difícil, tanto como si me preguntas si prefiero el dulce o el salado porque hay momentos que me apetece dulce y momentos que me apetece salado. Pero sí que hay ingredientes que tal vez se repiten mucho en mis recetas y son por ejemplo el chocolate, el queso, el huevo y también el yogur. Son ingredientes que se repiten mucho en mis recetas tanto dulces como saladas, porque el yogur lo incorporo también en recetas saladas.

Aunque suponemos que cuando has parido un libro todas y cada una de las recetas son tus hijos, objetivamente se puede elegir esa que más ha triunfado y triunfa en las redes y subjetivamente esa que tiene un significado especial o que nació de una anécdota.

Para Patri Tena esa receta de que le recuerda a un momento especial es la carrot cake saludable: "Últimamente le tengo mucho cariño y se ve porque está en la portada del libro a la carrot cake saludable, que es una superfácil y se hace al microondas. Surgió en un momento curioso, que pasé un confinamiento en una habitación con mi hermana que solo teníamos un microondas, y esa semana hice montones de recetas en microondas porque era lo único que tenía. Esa receta salió de ese momento y le tengo mucho cariño porque ha sido un éxito y está buenísima", confiesa la autora del libro.

Aunque la carrot cake es todo un éxito y le tiene un cariño especial, existe otra receta que siempre es la gran triunfadora, sea en el momento que sea: la pizza nube. "Le tengo mucho cariño, y no sé ni cómo surgió pero se me ocurrió, fui corriendo a la cocina a ver si funcionaba, funcionó y lo subí corriendo en ese momento. De hecho el vídeo es como supercasero, superrápido e improvisado y cada vez que lo subo es un exitazo porque es muy fácil de hacer".

Recetas para todas las ocasiones



Patri Tena es de esas personas que la falta de tiempo no le asusta, y no por eso si acuden amigos a su casa les va a sacar unas pizzas congeladas porque sabe -y controla a las mil maravillas- que para preparar algo delicioso y saludable solo bastan unos pocos minutos.

"La pizza nube es un exitazo porque es muy fácil de hacer"

Le preguntamos a la autora del libro cuáles de las recetas de su libro elegiría para un picoteo con amigos, y las respuestas suenan -no queremos imaginarnos cómo saben- a gloria: "Tenemos por ejemplo los rollitos vietnamitas que son un exitazo, las quesadillas, que son muy rápidas, muy guays para compartir y que a todo el mundo le gustan. Te marcas una salsita rica y has triunfado, un guacamole… ¿A quién no le gusta meter un nacho en un guacamole? Un guacamole auténtico hecho a mi estilo que es un éxito cuando tienes visita en casa. Lo peta", comenta Tena, que conoce muy bien la magia del aperitivo con unos buenos snacks.

¿Y para una cena romántica? "Para una cena romántica podemos entrar con una sopita de tomate con sabor a albahaca y ajos asados que está tremenda, carpaccio de gambas que siempre da un toque elegante para la ocasión y si quieres sorprender a alguien es maravilloso. Además se hace superfácil e incluso lo puedes tener preparado en el congelador, sacar, aliñar con queso o alguna de tus salsas favoritas y triunfas". Dicen que se empieza a conquistar por el estómago, y con estas recetas es muy fácil mantener la llama encendida.

Y de regalo, un truquito

Además de algunas de sus recetas más fáciles y saludables, el primer libro de Patri Tena contiene algunos trucos para conocer y tratar mejor los ingredientes que estamos manipulando. Y más allá del libro, en su día a día la influencer comparte a través de su cuenta de Instagram algunos consejos que nos facilitan la vida entre fogones.

"Justo ayer subí un reels con un truco que es cómo conservar una bolsa de lechuga por más tiempo para que no se te quede blanda y la tengamos que tirar, que es una pena, porque al final estamos desperdiciando un montón de alimentos", comenta la influencer sobre uno de sus últimos trucos. "Se trata de poner una servilleta o un papel absorbente dentro de la bolsa y taparla con una pinza. De esa manera va a absorber el agua que vaya soltando y la vas cambiando cada día. Ese truco es maravilloso porque evitas el desperdicio".

Lo bueno de aprender trucos que nos ayuden a conservar los alimentos durante más tiempo, además del desperdicio, es que los podemos aprovechar para más recetas fáciles y saludables. Que ojo, tenemos donde elegir.