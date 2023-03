Arrollados de lechuga de pollo picante, una receta saludable y en solo 20 minutos 

Receta: Arrollados de lechuga de pollo picante Categoría: Primer plato Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: 00:00 Tiempo total: 00:20 Arrollados de lechuga de pollo picante Dificultad Baja Tiempo 20 minutos Raciones 2 Calorías

¿Qué sería de nosotros sin la archiconocida lechuga? Pues aunque la tenemos casi en todos los restaurantes del mundo, los hay a los que se les olvida que es un excelente acompañamiento para los alimentos ricos en proteínas como las carnes, pollos o pescados. De pequeña, la verdad, no es que las amara y siempre me obligaban a comerlas, pero esto mejoró cuando descubrí que existían muchas variedades y que las había más amargas o más suaves. Con el tiempo ha sido un recurso estupendo para las masas de burritos e inclusive hamburguesas, cuando no he querido comer panes o tortillas hechas de harinas de cereales.

¿Has considerado que la lechuga es una fuente apreciable de fibra? Su riqueza en algunos nutrientes depende de las variedades, pero unas de las que últimamente están más de moda y se consiguen en todos las verdulerías son las lechugas de colores, que gracias a sus pronunciados colores contienen más betacaroteno -provitamina A-.

Es un alimento refrescante, diurético y calmante, ya que el jugo lechoso que tienen las variedades oscuras de sabor amargo contiene lactuario, un sedante. Ya lo decía una abuelita vecina cuando era pequeña: “Si no puedes dormir toma té de lechuga”, ¡cuánto hemos olvidado de la sabiduría de las abuelas!

Tipos de lechuga y sus propiedades

Lechuga roja (tipo hoja de roble). Su color intenso señala la presencia de antioxidantes benéficos, como carotenos y antocianinas.

Lechuga romana. Sus hojas son de un verde más oscuro, y su sabor es más intenso. Facilita la digestión y contiene sustancias sedantes.

Lechuga iceberg. Sus hojas, generalmente bastante gruesas, contienen principalmente agua, aunque sus minerales se asimilan fácilmente por el organismo es más difícil de digerir.

Beneficios

Sedante. La lechuga silvestre es un sedante vegetal tradicional. Las variedades de lechuga más oscuras y amargas contienen tridacio, que calma los nervios, reduce las palpitaciones e induce el sueño.

Digestivo y diurético. La lechuga contiene fibra en cantidades apreciables, y puede ayudar a aliviar el dolor y la incomodidad relacionados con la inflamación. Gracias a su riqueza en agua, también tiene que evacuar las toxinas del organismo.

Otras recetas

Más allá del verde. Las antiguas variedades de lechuga presentaban una rica paleta de colores. Las lechugas rojas contienen pigmentos antioxidantes, y son una oportunidad para aumentar su ingesta diaria de nutrientes.

Fresco y crujiente. Su valor nutricional depende de la variedad elegida, de la época del año y del tiempo que se haya almacenado. Para aprovechar al máximo los beneficios de la lechuga y otras hojas de ensalada, cómprelas en temporada y preferentemente ecológicas -al retener tanta agua es posible que contengan más pesticidas y herbicidas que son perjudiciales para la salud-, y elija siempre las cabezas u hojas más frescas a las envasadas en bolsas.

Prepara una bebida calmante. Haz una infusión a partir de las hojas de lechuga -es un sedante ligero-, para consumir por la noche. Dejar hervir durante 15 minutos: 300 ml de agua, de 3 a 4 hojas grandes de lechuga muy oscuras y 1 o 2 hojas de menta. Retirar del fuego, filtrar y consumir.

Arrollados de lechuga de pollo picante Ingredientes 500 g de pollo molido 3 cebolletas cortadas en rodajas muy finas 2 dientes de ajo, finamente picados Hojas de lechuga grandes Condimentos: 2 cucharadas de salsa de aminos de coco. 1 cucharada de ají picante. 1 cucharadita de comino en polvo 2 de AOVE Sal integral o marina

Opcional: gajos de lima y cilantro fresco para decorar, zanahoria rallada y pepino en rodajas.

Otras especias que puedes usar: orégano, perejil, tomillo, hierbas provenzales, albahaca, jengibre picado o una pizca de vinagre.

Puedes acompañarlo de: castañas asadas, quinoa o boniatos asados.

Elaboración Mezcla la salsa de aminos de coco, el picante, y el resto de ingredientes; reserva. Calienta el aceite en una sartén a fuego medio. Agregue las cebolletas y el ajo y cocina, revolviendo de vez en cuando, hasta que se ablanden y estén levemente doradas. Añade el pollo y sazona ligeramente con sal. Cocina, revolviendo con una cuchara de madera de vez en cuando, hasta que el pollo esté bien cocido, 5-7 minutos aproximadamente. Agregue la mezcla de salsa reservada y cocina, revolviendo de vez en cuando, hasta que el líquido se reduzca casi por completo. Sirve la mezcla de pollo sobre hojas de lechuga, gajos de lima junto a las opciones que hayas elegido y más picante si te gusta.

