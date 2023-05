Aprende a preparar estas galletas de chocolate bajas en hidratos en menos de 20 minutos 

¿Qué sería de nosotros, los amantes de este maravilloso fruto de dioses, sin chocolate? Un maravilloso fruto que da energía al cuerpo y al alma. ¿Será por sus propiedades o que de pequeños lo comíamos en cumpleaños o festivos? ¿Quién no ha comido una tarta de chocolate para su cumple?

Seguramente que no todo el mundo, pero si no te gusta el chocolate es poco probable que estés leyendo esta receta. Siempre que hago una receta con chocolate me pregunto: ¿existen personas a las que no les guste el cacao en cualquiera de sus versiones? Seguramente habrá alguna estadística al respecto, que no conozco.

El cacao es originario de Centroamérica. El árbol del cacao crece en los climas tropicales húmedos. Sin embargo, la mayor parte de la producción mundial de cacao proviene de pequeñas plantaciones de África Occidental. Los fitoquímicos que contiene el cacao contribuyen al buen funcionamiento del corazón y mejoran el estado de ánimo, mientras que el manganeso es beneficioso para la sangre, el cerebro y los nervios

Beneficios del cacao

Salud cardíaca. El cacao contiene un grupo de compuestos fitoquímicos llamados flavonoides, antioxidantes que se asocian a una reducción del riesgo de enfermedad cardíaca. De hecho, estimularían la producción de colesterol bueno y reducen la presión arterial.

El cacao fortalece muchos procesos químicos del organismo, como la producción de energía gracias a su contenido en magnesio. Este mineral vital contribuye a la buena salud de la sangre, el cerebro y los nervios. Según estudios, también podría contribuir a la regulación de los niveles de azúcar en la sangre y a la prevención de la osteoporosis.

Equilibrio hormonal. La feniletilamina , un fitonutriente presente en el cacao, estimula la producción de serotonina en el cerebro. La serotonina es conocida como la hormona del bienestar, ya que promueve la sensación de felicidad y bienestar.

Curiosidades

El cacao en polvo crudo se elabora a partir de granos de cacao no tostados, ricos en antioxidantes, en un nivel superior al cacao procedente de granos tostados. Contiene un alto nivel de manganeso, un mineral vital necesario para muchos procesos químicos del organismo, como la producción de energía.

Favorece en su estado natural

El cacao es un alimento natural rico en nutrientes, pero su transformación en chocolate, que utiliza muchas grasas y azúcares añadidos, anula muchos de sus beneficios para la salud. Consuma el cacao en forma de polvo o trozos para obtener los máximos beneficios nutricionales.

Ingredientes

Para esta receta necesitaras los siguientes ingredientes:

100 g de harina de almendras o ¾ taza de coco o de cualquier harina de cualquier fruto seco

60 g de cacao amargo en polvo

1 huevo

2 cucharadas de endulzante preferido

30 g de aceite o (si tu opción es otra harina agrégale 1 cucharada extra de aceite

2 cucharadas de leche vegetal

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

Elaboración

Esta sencilla receta se puede realizar en cuatro pasos muy simples:

Precalienta el horno a 170ºC

Integrar todos los ingredientes agregando por último la leche hasta hasta que se vaya formando una masa lisa.

Estirar la masa y cortar en rectángulos o círculos.

Cocinar en horno precalentado a 170ºC por 7 minutos o cuando estén ya sequitas.

La elaboración de estas galletas llevarán tan solo 20 minutos divididos en: 10 para la preparación y 10 para la cocción.

