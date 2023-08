Aprende a hacer esta curiosa receta de sardinas rellenas con hierbas

Si hay un problema en el verano es la deshidratación y las bajadas de tensión que afectan tanto a los niños como a los mayores. Muchas veces olvidamos lo importante que es comer adecuadamente con alimentos de temporada e hidratarnos antes de comer y después. Sí, como has notado, no he dicho durante, a menos que sea necesario y que sientas que necesitas beber durante la comida.

Pero, más allá de que no es bueno hidratarte mientras comes para no impedir el curso correcto de la digestión, es importantísimo ingerir la cantidad de agua necesaria para tu actividad diaria. Si casi no haces deporte estaría rondando los dos litros, pero esto va a depender de si eres hombre o mujer y de tu peso. Si haces deporte, la ingesta debe incrementarse y aún más si es en verano.

Asimismo, es igual de necesario ingerir la cantidad de electrolitos o minerales que se van a encargar, de que tus células funcionen correctamente y que sea bien utilizado ese líquido que ingieres. Me refiero a la cantidad de sal "integral" y potasio, frutas y verduras que consumes.

¿Qué diferencia hay entre la sal integral o artesanal y la sal de mesa?

La sal integral es una sal que no ha sido procesada, contiene minerales biodisponibles, no está refinada, no contiene aditivos y es secada al sol. Al no haber sido lavada su color es gris claro a blanco. Puede ser de tamaño grande, mediano o molida que se comercializa como sal fina.

Dentro de las mejores podría nombrar dos: la de Es trenc procedente de Mallorca, cuya propiedad principal es que contiene 20 veces más de magnesio junto a otros minerales que la sal común. Otra de las sales que hay que destacar por su aporte en nutrientes es la sal procedente de Bretaña del Sur; su característica principal es que es baja en sodio y su color es más gris, debido a la presencia de minerales y arcilla.

En cambio, la sal común, cuyo consumo es poco recomendable, está tratada por muchos proceso industriales, alterando su composición a temperaturas de 600º. Los minerales no soportan más de 90º, y viene acompañada por aditivos poco saludables, por lo que está muy lejos de aportarnos algún beneficio, sino todo lo contrario, puede llegar a alterar nuestra salud.

En resumen, come alimentos de temporada junto a abundantes alimentos del reino vegetal, sobre todo de colores, y muchas especias, junto a la cantidad necesaria de sal "integral" y la suficiente agua de buena calidad.

Ingredientes

12 sardinas frescas, preparadas por el pescadero (cortadas, las cabezas, evisceradas y desespinadas)

2 cebollas

1 diente de ajo

Unas ramitas de perejil, cebollino, menta y cilantro

2 cucharadas de pan rallado preferentemente sin gluten

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra preferentemente ecológico

1 limón

Sal integral preferentemente y pimienta

Elaboración

Esta receta es para cuatro personas y puedes tenerlo hecho en 35 minutos más o menos, 15 para la cocción y 20 para la preparación.

Precalienta el horno a 180°C. Comienza pelando y troceando las cebollas y el diente de ajo. Lava, seca y pica finamente el perejil, el cebollino, la menta y el cilantro. En un tazón grande, mezcla las hierbas frescas picadas con las cebollas, el ajo y las 2 cucharadas de pan rallado, preferentemente sin gluten. Si deseas agregar piñones picados para un aporte extra de hierro, añádelos en este paso y mézclalos con el resto de los ingredientes. Lava las sardinas frescas y asegúrate de que estén bien enjuagadas. Ábrelas por la mitad y retira las espinas si es necesario. Rellena cada sardina con la mezcla de hierbas y cebolla. Presiona suavemente para que quede compacto. Luego, cierra las sardinas y átalas con un hilo de cocina para mantener el relleno en su lugar o pínchalas con un palillo de madera. Coloca las sardinas rellenas en una fuente para horno. Rocíalas con 2 cucharadas de aceite de oliva y exprime el zumo de 1 limón por encima para darles sabor. Hornea las sardinas rellenas en el horno precalentado durante aproximadamente 15 minutos, o hasta que estén doradas por fuera. Una vez que las sardinas estén listas, sácalas del horno y sírvelas calientes. Puedes salpimentarlas según tu gusto. Como acompañamiento, te sugiero servir las sardinas con un delicioso tabulé con frutos secos, que complementará perfectamente los sabores mediterráneos de la receta.

Propiedades de la sardina

Contiene Vitamina D y gracias a esto regula la insulina y el sistema inmunitario y es capaz de activar o reprimir varios genes. Además, su poder en la modificación positiva del ADN es superior y trabaja a nivel genético, ayudándonos a sanar y recuperarnos de las enfermedades.

En las mujeres con un mayor nivel de vitamina D en su suero y en el líquido folicular tienen una probabilidad significativamente mayor de alcanzar embarazo clínico después de la transferencia de embriones de fertilización in vitro.

Las sardinas contienen también una muy buena cantidad de Vitamina B12 sobre todo las que están conservadas en aceite. Gracias a su contenido en Calcio (382 mg cada 100 gramos) minimiza el síndrome premenstrual, la irritabilidad, la depresión, la ansiedad, entre otros problemas. Es un compuesto fundamental en la estructura de huesos y dientes, pero además actúa como transmisor de información desde el exterior de la célula al interior, entre otras funciones.

Contiene una cantidad destacada de Selenio 169,8 μg por cada 100 g de sardinas. Este mineral es un gran antioxidante, interviene en la glándula tiroides, cuyo buen funcionamiento es importante para la salud en general y sobre todo en la fertilidad, ayuda a mejorar la fase lútea del ciclo menstrual femenino y equilibra los niveles de progesterona. Por el contrario, su carencia se ha relacionado con la depresión.

Referencias

(2018). Medigraphic.com.

Of!ce of Dietary Supplements - Vitamin B12. (2018). Ods.od.nih.gov.

«Ciqual Table de composition nutritionnelle des aliments». (2018). Ciqual.anses.fr.

Nutritional Info: Salsify, (vegetable oyster), raw. (2018). SkipThePie.org.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.