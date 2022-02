31 recetas fáciles para llevar al trabajo en marzo: un táper para cada día del mes

Superado el mes de febrero y casi por completo el invierno viene marzo con sus días más largos, sus todavía tímidos rayitos de sol y las ganas de empezar a oler a primavera en una terraza tomando una cervecita al salir de trabajar.

Siendo realistas -que lo somos- entre el trabajo, los quehaceres de la casa, los recados y demás tarea, de lunes a viernes nos queda muy poquito tiempo para dedicarle a la cocina. Pero claro, tampoco queremos comer algo improvisado y poco saludable todos los días.

¿La solución? Planificación, como todo en la vida. Nada mejor que prepararte el menú semanal antes de ir a la compra para que no te falte ningún ingrediente y así no tengas excusa. Como no podemos cocinar por ti pero sí queremos hacerte el día a día un poquito más fácil, te proponemos 31 recetas perfectas para los 31 días de marzo. ¡Toma nota!

1- Lenguado en salsa de puerros

Que no nos falte es pescadito en la dieta. Merluza, bacalao, lubina, dorada... sea cual sea el tipo de pescado que tienes en casa puedes preparar infinita recetas.

Si has decidido comprar lenguado toma nota de cómo darle alegría con esta receta de lenguado en salsa de puerros. Más sencilla y rápida de lo que imaginas.

2- Carrilleras de ternera con piña

Si no nos puede faltar el pescado tampoco puede hacerlo la carne. Una de las opciones más sabrosas y versátiles es la carne de ternera en cualquiera de sus formas.

¿Carrilleras te apetecen? Pues dale un toque exótico para salirte de la norma y apunta esta receta de carrilleras de terna con piña. Para chuparse los dedos.

3- Lasaña de surimi

Con las recetas de pasta nos pasa que debemos y queremos. ¿Quién puede resistirse a unos espaguetis o una lasaña? La pasta es uno de esos platos que nos pone contento.

Para salir de la típica receta de lasaña boloñesa, toma nota de cómo elaborar esta receta diferente pero exquisita: Lasaña de surimi, un plato fácil, rápido y ligero.

4- Repollo al curry con pasas

Un poquito de verde nunca viene mal. De hecho viene bastante bien. Además de echarlo al cocido -que nos encanta- puedes utilizar el repollo para reparar, por ejemplo, ensaladas.

Una receta de esas que igual no se te había ocurrido pero que te va a encantar es este repollo al curry con pasas. Un plato saludable y lleno de sabor.

5- Crema de marisco

Lo mejor del frío es encontrar calor en la comida. Platos de cuchara, sopas, cremas... Además de saludables son exquisitas y fáciles de preparar.

La crema de marisco es un clásico y una de las mejores opciones para encontrar el sabor del mar en un plato de cuchara.

6- Bacalao al pil pil con gulas

Siguiendo con el sabor a mar podemos preparar una de las recetas emblema del País Vasco pero añadiéndole algo que casi a todos nos encanta: las gulas.

Toma nota de cómo preparar esta receta de bacalao al pil pil con gulas, un plato sencillo y con mucho sabor,

7- Alcachofas con huevas de trucha

Como principal, como entrante, como ingrediente base o como acompañamiento, las alcachofas siempre son una muy buena opción.

Maneras de prepararlas seguro que conoces muchas, pero te chivamos esta receta que te va a conquistar: alcachofas con huevas de trucha. Prueba y verás.

8- Pollo con champiñones

La exquisitez de la simpleza. El pollo es uno de los ingredientes más versátiles que nos encontramos por la cocina por lo que recetas con pollo se nos ocurren infinitas.

El pollo con champiñones son un matrimonio muy bien avenido, por lo que esta receta es una apuesta a caballo ganador.

9- Sopa de coditos

¿La pasta? Nos gusta. ¿La sopa? También nos gusta. Pues la mejor opción es hacer un mix.

Los coditos son unas piezas de pasta típicas de Italia que podemos poner en sopa con verduras y conseguir un resultado excelente.

10- Mejillones picantitos con garbanzos

No solo de cocido viven los garbanzos. Esta legumbre es una de las más populares y nos da pie a preparar una infinidad de recetas para cada temporada.

Una receta que tal vez no se te había ocurrido pero que es una auténtica delicia esta de mejillones picantitos con garbanzos. Todo un placer para los sentidos.

11- Alubias con almejas

Siguiendo por los platos de cuchara, otra de esas legumbres que nos hacen las delicias del invierno son las alubias.

¿Qué tal unas alubias con almejas? Toma nota de cómo preparar esta sencilla receta en tan solo 15 minutos.

12- Poke bowl de langostinos

Si cuando salimos a comer fuera nos encanta pedir poke, ¿por qué no lo preparamos también en casa? Se trata de un plato sencillo y saludable.

Hay muchas maneras de preparar poke, y una opción sencilla, deliciosa y económica es el poke de langostinos, un plato de origen hawaiano que ha conquistado el mundo entero.

13- Ensalada de achicoria, naranja y nueces

Las ensaladas siempre son bien en cualquier época del año. De legumbres, de arroz, de brotes verdes, con frutas... Solo se trata de dejar volar la imaginación.

Para salirte un poco de la norma toma nota de cómo preparar esta deliciosa receta de achicoria con naranja y nueces.

14- Coliflor al horno con especias

La coliflor es un ingrediente controvertido y o la amas o la odias. Aunque su olor es un tanto sospechoso, si sabes cómo prepararla es un ingrediente exquisito.

Con bechamel, rebozada, en tortilla... Una receta que va a encantar es la de coliflor al horno con especias. Toma nota de cómo prepararla.

15- Solomillo con queso azul

Tener un solomillo en casa es mejor que tener pan congelado, ya que puedes preparar una cantidad de recetas que ni te imaginas.

Una manera deliciosa de preparar esta pieza de carne es con queso, así que toma esta receta de solomillo con queso azul y disfruta del intenso sabor de este lácteo.

16- Carpaccio de ternera con rúcula y queso

Pocas cosas más sencillas y exquisitas que el carpaccio. Un plato fácil y rápido de preparar para comer en cualquier lado.

Una manera rápida y deliciosa de preparar carpaccio es con rúcula y pesto. Toma nota de cómo preparar este plato.

17- Hamburguesa con patatas fritas

Alguna alegría tendremos que darnos, ¿no? Y para eso nada como una buena hamburguesa con patatas que anima la semana a cualquiera.

Aunque ojo, una cosa es preparar hamburguesa con patatas y otra muy diferente preparar esta receta de hamburguesa con patatas de Jordi Cruz. En el matiz está la clave.

18- Morcilla caramelizada con piñones

Puedes ser de esas personas que se le abren los ojos como platos cuando le ponen una tapa de morcilla o de las que la deja en el plato. Si eres de los primeros, esto te interesa.

Esta receta de morcilla caramelizada con piñones se va a convertir en uno de tus patos favoritos.

19- Lubina guisada con cebolla y guisantes

Más recetas saludable de pescadito para que no se nos eche encima la operación bikini.

Toma nota de cómo preparar esta lubina guisada con cebolla y guisantes que además de un plato sano es un plato exquisito.

20- Crema de remolacha con manzana

Otra receta de crema que seguimos en temporada. Casi cualquier ingrediente que se nos ocurra es apto para echar en la receta de una crema, aunque debes tomar nota de esta, que te va a encantar.

Así es como debes preparar esta exquisita crema de remolacha con manzana. Y a disfrutar.

21- Albóndigas de brócoli

Nadie dijo que las albóndigas tengan que ser exclusivamente de carne. Si crees que te sobra carne en tu dieta pero te falta verdura, toma nota de cómo preparar esta receta de albóndigas de brócoli.

22- Pastel de espárragos blancos

La palabra 'pastel' siempre nos gusta, sea dulce o salado. Maneras de preparar pasteles existen infinitas, aunque una muy buena opción es esta receta de pastel de espárragos blancos que te va enamorar.

23- Merluza con tomate

La merluza tiene muchas pero que muchas versiones, y unas de las más clásicas y tradicionales es la de merluza con tomate. La sencillez de las recetas de toda la vida.

24- Solomillo glaseado con cerveza

Ya hemos comentado antes la versatilidad del solomillo y es que esta pieza de carne nos abre un abanico de posibilidades inmenso.

Una opción deliciosa es preparar una receta de solomillo glaseado con cerveza, un plato listo para triunfar.

25- Lenguado en salsa de almendras

Si te han sobrado unos filetes de lenguado de alguna de las recetas anteriores, esta es la receta que tienes que preparar. Lenguado en salsa de almendras, un plato que te va a tener salivando desde el minuto uno.

26- Chuletas de cerdo con salsa de mango

La carne de cerdo además de barata es super versátil. Dependiendo de la parte que compres tienes delante un abanico de posibilidades u otro.

Si tienes a mano chuletas puedes preparar esta exquisita receta de chuletas de cerdo con salsa de mango. Y te vas a chupar los dedos.

27- Macarrones con setas y pollo

De entre todas las recetas que podemos preparar con pasta -que no son pocas- una de las más deliciosas es esta de macarrones con setas y pollo, que esta mezcla es siempre un triunfo asegurado.

28- Pimientos rellenos de champiñones

Seguro que en más de una ocasión has preparado pimientos rellenos. O incluso los has comprado congelados. Un clásico con bacalao, aunque nada le tienen que envidiar a esta receta de pimientos rellenos con champiñones. Exquisita.

29- Patatas rellenas con verduras y queso

Es que quién puede resistirse a una patata rellena. Rellenos existen tantos como imaginación le quieras poner al asunto, y una muy buena manera de preparar un plato exquisito es con esta receta de patatas rellenas con verduras y queso.

30- Sopa de cebolla con coles de Bruselas

Otra sopa calentita. Más allá de los caldos tradicionales y las sopas de toda la vida, prueba a innovar un poco. Puedes empezar por esta sopa de cebolla con coles de Bruselas que está para chuparse los dedos.

31- Merluza a la romana

A la romana todo nos sabe mejor. Seguramente la merluza a la romana sea una de esas recetas que te sabe a infancia. Y a la infancia siempre está bien volver por un ratito.