Comer es un placer y lo hacemos todos los días más de una vez. Esto puede puede acabar siendo un quebradero de cabeza si no tenemos tiempo para cocinar, andamos faltos de ideas o no queremos comer día tras día verdura al vapor y carne a la plancha. La solución para terminar con el aburrimiento gastronómico pasa por renovar nuestras recetas y hacerlo con ideas sencillas y al mismo tiempo sabrosas y nutritivas. Añadir a nuestro arsenal menús apetecibles que no nos lleven mucho tiempo no se complicado si se busca bien y se tiene claro que los ingredientes vegetales deben ser protagonistas para mantener las grasas bajo control.

La ratatouille es una receta básica de la Provenza francesa tan popular que ha dado nombre a una película de Disney. Su base son las verduras y supone una solución vistosa, sabrosa y rápida para nuestras comidas o cenas. El truco para que salga perfecta es un buen sofrito y que las verduras están finamente cortadas para poder confeccionar el multicolor roscón. Usar una mandolina hará que todas las verduras tengan un grosor similar para que alcancen el mismo punto de cocción. Los vegetales son los ingredientes básicos de una buena ratatouille (cebolla, pimiento, ajo, berenjena, calabacín, tomate), tomate frito y hierbas frescas que pueden sustituirse por una mezcla de hierbas provenzales del supermercado con las que queda también muy vistosa.

Esta receta es divertida para hacer con los niños porque pueden colocar ellos las verduras haciendo un dibujo y el tiempo de trabajo no supera los diez minutos, incluso menos, si usamos esta mandolina profesional que hemos encontrado rebajado en Amazon y solo cuesta 15,77 euros.

Una mandolina es un accesorio muy útil en la cocina. Amazon

Ocho cuchillas en una

Este gadget de cocina tiene siete cuchillas de acero inoxidable intercambiables. Dos de ellas en espiral para cortar las verduras en forma de espaguetis. Incluye dos cepillos, un pelador y un protector para que no te cortes las manos.

El recipiente para los alimentos cuenta con una base antideslizante y no se mueve mientras trabajas. Este modelo cuenta con muy buenas valoraciones entre los usuarios de Amazon y su precio está rebajado a 15,77 euros.

'Ratatouille' fácil al horno

Receta: 'Ratatouille' al horno Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:45 Tiempo total: 00:55 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 55 minutos Raciones 4 Calorías 77

'Ratatouille' al horno Ingredientes 1 cebolla 2 ajos 2 pimientos (si se puede de varios colores) 2 tomates 250 ml. de tomate frito 1 berenjena 1 calabacín aceite sal hierbas frescas (tomillo, romero o hierbas provenzales)

Elaboración 1. Corta en rodajas finas la berenjena y colócala en un escurridor con sal durante unos minutos para que sude el amargor. 2- Prepara un buen sofrito con ajo, cebolla y pimiento. Añade 250 ml de tomate frito y cocínalo durante 10 minutos. 3- Corta finamente un calabacín, y un par de tomates en rodajas. 4.- Monta la ratatouille en una fuente de horno con el sofrito en el fondo y, coloca todas las verduras de forma alterna empezando desde el fuera y terminando en el centro para que quede con un bonito arcoíris de color. 5- Aliña el plato con aceite y hierbas frescas (albahaca, romero, tomillo...) o hiervas provenzales. 6.- Finalmente hornea 45 minutos a 180 grados arriba y abajo y listo.

