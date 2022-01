Desde que las hijas de María José Fariña -más conocida como Coque- cayesen, como la gran mayoría de los adolescentes en las garras de las redes sociales, Fariña comenzó a interesarse por qué era aquello de Instagram y para qué servía. Quizá con curiosidad o quizá con cierto grado de control. Años más tarde, cuando ambas partieron a la universidad, Coque Fariña comenzó su aventura en el fascinante mundo de las redes sociales casi como un recetario al que sus hijas podían acudir cuando tuviesen duda de cómo cocinar esto o aquello. Y justo ahí fue donde nació una nueva estrella.

De colgar recetas como bloc de notas compartidas con tus hijas a encabezar las votaciones de los candidatos a mejor influencer gastro en los Influencer Awards 2021, hay un trecho. Y según la protagonista, es una cuestión de esfuerzo y de entender esta dedicación como un trabajo más.

Antes de convertirse en una auténtica influencer gastro, esta cocinera ya se dedicaba al arte, pero al de los tatuajes, no al de la cocina: "Yo con 40 años me lie la manta a la cabeza y decidí que había llegado mi momento, que lo que me gustaba era cocinar y que quería dedicarme a ello", confiesa Coque a modo de 'nunca es tarde si la dicha es buena'. "Me puse a estudiar cocina, me fui a trabajar a un restaurante y así empecé a aprender. Y sigo aprendiendo y compartiendo todo lo que hago".

Un servicio compartido

Fariña confiesa que hace unos años ni se le hubiese pasado por la cabeza compartir en sus redes sociales qué hace durante el día o cuáles son los platos que está cocinando con tanta gente. "Empecé por mis hijas, y cuando ellas se metieron en Instagram yo fui un poco detrás para ver qué era eso y para ver qué había ahí", narra Coque sobre sus inicios en las redes sociales. "Empecé compartiendo mis desayunos y a la gente le gustaba, empezaban a pedirme ideas, a preguntarme, y eso me animó a seguir".

Aunque las aventuras de esta cocinera gallega en redes sociales comenzaron casi con el bautismo de sus hijas en las mismas, no fue hasta que estas se fueron a la universidad que la actividad de Coque Fariña en Instagram comenzó a tomar verdadera importancia: "Cuando mis hijas se fueron a la universidad empecé a publicar las recetas, pero para ellas, para que las tuvieran a mano. Al final más gente comenzó a seguir mis recetas y así empezó a crecer la comunidad".

"Cuando mis hijas se fueron a la universidad empecé a publicar las recetas, pero para ellas, para que las tuvieran a mano"

Lo de compartir sus recetas a través de las redes sociales a Coque Fariña le ha traído un gran número de seguidores, sí -13.000 para ser exactos- pero también muchas otras puertas se han abierto a su paso. "Desde que estoy en Instagram soy embajadora de varias marcas y he colaborado con algún programa de cocina en la televisión gallega, hago showcookings en ferias... y cada vez me sale más trabajo. Ahora de hecho quiero abrir mi propio espacio gastronómico y hacer talleres, dedicarme a ello en serio".

Un escaparate de recetas accesibles

El éxito de las redes sociales no solo está en compartir contenido, sino en saber seleccionar qué es lo va a encajar y cómo hacerlo. "Mis recetas son sencillas, con cosas que todos tenemos por casa. Son recetas accesibles", asegura la cocinera.

"A mí me gusta hacer cocina tradicional, cocina de temporada, pero darle una vuelta y llevármelo a mi terreno, darle un puntito más gourmet, más de vanguardia, pero que sigan siendo fáciles y que todo el mundo pueda hacerlo sin tener que comprar productos por internet o en tiendas especializadas", explica Coque sobre las recetas que nos podemos encontrar en sus redes sociales.

Cada cocinero tiene su seña de identidad, y en el caso de Fariña, si hay algo que no puede faltar en su cocina, son las especias: "Descubrí las especias y combinar la cocina de producto, de temporada, la cocina tradicional pero ponerle un punto exótico con distintas combinaciones de especias para mí es vestir de gala la cocina".

Entre otros ingredientes que no pueden faltar en la cocina de esta gallega, nos confiesa, están las verduras, que aportan color, y el producto de temporada y de cercanía.

No es lo mismo ser cocinero que ser influencer gastro. Aunque normalmente lo segundo va ligado a lo primero. No es lo mismo saber cocinar que saber elegir la receta que puede triunfar, saber prepararla y saber compartirla. "Para que funcione en Instagram la receta tiene que ser muy llamativa", asegura Coque.

"Para que funcione en Instagram la receta tiene que ser muy llamativa"

"Las redes sociales son muy visuales, y tú tienes que ver una receta de las miles que hay y te tiene que llamar la atención para seguir viendo los ingredientes y los pasos, tiene que entrante por los ojos y apetecerte", sentencia la candidata más votada hasta el momento en la categoría de gastronomía de los Influencer Awards 2021.

Adelantando por la derecha

El próximo mes de marzo se decide el veredicto final de los Influencer Awards, los premios nacionales que buscan a la persona más influyente de cada una de sus 15 categorías y entre las que está nominada Coque Fariña.

Dabiz Muñoz, José Andrés, José Carlos Capel, Quique Dacosta, Diego Guerrero, Mikel López Iturriaga son algunas de las 36 personalidades que compiten en esta categoría por conseguir el reconocimiento a la persona más influyente de 2021. ¿La pole position por el momento? Para Coque Fariña.

"Estoy flipando", asegura la esta cocina gallega si le preguntas cómo encaja tener más votos que algunos de los cocineros más reconocidos del mundo de la gastronomía "Son gente que yo sigo habitualmente, que hago sus recetas, que les admiro... Entonces esto me parece increíble, que sin duda es gracias a mis seguidores y a la gente que todos los días me pide consejo".

Sobre las claves del éxito en las redes sociales, Coque Fariña lo tiene muy claro: tomárselo como un trabajo. "El consejo que le daría a alguien que quiera iniciarse en las redes sociales es que sea muy sincero, que no sea pretencioso, que haga lo que le gusta, que lo disfrute y que se lo tome en serio, que parece todo muy de postureo pero que detrás de cada foto y de cada receta hay trabajo y son muchas horas de esfuerzo", asegura la cocinera gallega.

Si algo se puede aprender de esta gallega -además de muchas y muy apetecibles, recetas, por supuesto-, es que nunca es tarde para perseguir los sueños y que con trabajo y dedicación, todo se consigue. ¡Ah! Y que no hay nada como las especias para vestir un plato.