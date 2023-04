¿Qué flores son comestibles? Tipos, precios y formas de incluirlas en tus recetas

Comer flores (denominado 'florifagia') no sólo es un signo de distinción culinaria para paladares exquisitos. Se trata de una práctica que lleva sucediendo durante siglos en las cocinas de todo el mundo (aunque en la mayoría de los casos no lo sepamos). Esta costumbre va más allá de una función decorativa puesto que cumple una misión aromatizante que aporta multitud de matices a las recetas.

Si hablamos del aporte nutricional que otorgan las flores comestibles en nuestros platos, tenemos que mencionar las vitaminas A, B, C, D y E; minerales como el potasio, el calcio o el hierro; betacarotenos, polifenoles y antioxidantes.

Como confirma el chef Javier Vicente Gago del restaurante Sagrario Tradición a 20minutos: "Las flores que se usan en gastronomía son muy nutritivas. Los pétalos poseen vitaminas, proteínas y aminoácidos que favorecen la salud de nuestro organismo".

250 especies comestibles

Es importante saber distinguir qué flores son comestibles y cuáles no, puesto que algunas son tóxicas. De las que son comestibles, y que hablaremos a continuación, también es básico tener la certeza de que no han sido cultivadas para la ornamentación a base de pesticidas y sustancias químicas no aptas para el consumo. Si vamos a consumirlas en cocina, tienen que haber sido tratadas como ingrediente culinario, exclusivamente con agua.

Cocinar con flores aporta un extra de matices. iStock

A este respecto, el chef de Sagrario Tradición añade: "Existen hasta 250 especies de flores. Nosotros utilizamos en cocina algunas de ellas, sobre todo en entrantes ligeros como ensaladas, como complemento en la elaboración de una guarnición, y también para decoración".

En el restaurante OBA (embajador de Raíz Culinaria), saben mucho de gastronomía enraizada en la tierra y la naturaleza, puesto que tienen en su equipo a personas exclusivamente encargadas de la recolección de estas flores. "Nosotros utilizamos flores comestibles, sobre todo, para nuestras bebidas. ¿Por qué? Porque las flores y plantas silvestres de nuestro entorno están llenas de levaduras que activan nuestras bebidas fermentadas. Solo necesitamos flores, azúcar, agua, y un poco de tiempo.

Dónde, cómo y cuánto

Las flores comestibles se adquieren en supermercados muy especializados y en algunas floristerías. También existen comercios on line que las ofertan, aunque hay que tener especial cuidado con las condiciones en las que se transportan, puesto que son un producto perecedero muy frágil.

Las flores que se usan en gastronomía pueden incorporarse frescas o deshidratadas (de esta manera duran más tiempo), y añadirse tal cual o formar parte de la cocción para que liberen sus múltiples matices.

Cuando vayas a consumirlas, deshecha los estambres, los tallos con base blanca y los pistilos porque amargan. Lávalas escrupulosamente en agua fría y seca bien. Puedes guardarlas en la nevera, pero no se conservarán en condiciones óptimas más de 3/4 días, por lo que debes tener en cuenta a la hora de adquirirlas cuántas vas a necesitar. También existe la posibilidad de congelarlas para tenerlas siempre 'a mano'.

Puré de yogur y smoothie con pensamientos. iStockphoto

En los últimos tiempos se han puesto muy de moda los huertos urbanos. Sólo necesitas una maceta, tierra, agua limpia (nada de usar sustancias químicas para que crezcan más rápido) y las semillas de flores comestibles que compres para tener en tu casa todas las garantías posibles de salubridad.

Si te estás preguntando por los precios, para que puedas hacerte una idea (hay una variedad infinita) te diremos que un pack de 20 gramos de flores mezclum ronda los 6 € de media. Una bandeja de pétalos de rosas, por ejemplo, puede costarte en torno a 7 € y un kit de semillas bio para que plantes en tu casa, con 12 variedades de flores comestibles, tiene un precio medio de 15 €.

¿Qué flores puedo comer?

De las 250 variedades existentes (rosas, manzanilla, geranio, caléndula, crisantemo, pensamientos, jazmín, azahar, lavanda, violetas, capuchinas, borraja, girasol, claveles…) , vamos a mencionar las flores comestibles más habituales en la cocina de los restaurantes más top del mundo. De paso, por qué no, podemos apuntarnos algunas ideas para irlas incorporando a nuestros platos caseros y subir el nivel gourmet.

Antes de empezar, ahí va nuestra aportación secreta: coloca una de estas flores comestibles en una cubitera, añade agua y cuando se haya transformado en vistosos cubitos, sorprende a tus comensales con un cóctel o bebida refrescante que los incorpore.

Una de las flores comestibles más utilizadas y vistosas a la hora de cocinar son los pensamientos. De cierto sabor dulce, estas flores son perfectas en platos de aves, así como confitadas en postres dulces. Por supuesto, y como todas las que vamos a mencionar, otorgan un toque único de creatividad a la hora del emplatado.

Infusión de flores, con base de rosa deshidratada. iStock

¿Sabías que las rosas también se comen? Pues así es. De sabor dulce y muy aromatizante, las rosas tienen propiedades antioxidantes para el organismo. Además de un adorno ideal en tus postres (una vez deshidratadas), te sugerimos que pruebes a añadirlas a tu infusión favorita. ¡Entrarás en otra dimensión!

De las rosas se utilizan sólo los pétalos, y los grandes chefs aconsejan incorporarlas en helados y mermeladas por el intenso aroma que aportan.

El chef Javier Vicente Gago utiliza las rosas "para perfumar los guisos del restaurante, aunque también me gusta infusiones sus pétalos y utilizar ese líquido en la elaboración de otros platos".

Del geranio a la caléndula...

Sí, has leído bien. El geranio también es comestible. Su sabor es afrutado y cítrico, y sus usos más habituales son en repostería, bebidas refrescantes o como guarnición. Cabe destacar también la flor de azahar (todos hemos oído hablar del agua de azahar para aromatizar el famoso roscón de Reyes); la lavanda (para platos de caza y cremas, así como helados); el crisantemo (ideal en vinagretas y en ensaladas) o el clavel (con sabor similar al de la pimienta).

Las flores comestibles frescas apenas duran 3 o 4 días en la nevera. Rocacho

Por lo que respecta a la caléndula, de sabor ligeramente picante, es perfecta para aromatizar los guisos de carne, las sopas, y los arroces. Una idea súper original es secar sus pétalos y añadirlos a la mantequilla.

Palabra de chef

Ahora que ya sabemos qué flores son comestibles, cuánto pueden costarnos aproximadamente, y cuáles son sus propiedades organolépticas, hemos preguntado a algunos reputados chefs para que nos cuenten sus tips. Desde el restaurante Sagrario Tradición nos incorporan otra flor comestible muy versátil en cocina: "se trata de la flor del calabacín (típica en la gastronomía mexicana), de textura suave y sabor dulce. Su consumo puede ser en crudo o cocinada, y nosotros aconsejamos rellenarla con quesos suaves y hacerla en tempura".

Desde el restaurante oriental Mítiko, Lulú Zheng confiesa su predilección por el uso de las flores en sus platos: "el atractivo visual juega un papel importantísimo en la experiencia del cliente. Todos nuestros platos van decorados con flores naturales comestibles. Solemos utilizar el pensamiento, nos encanta su presencia".

Usuzukuri De Hamachi, salsa de ponzu trufada, sal Maldon y puerro, con flores. Mítiko

Danitza Alpaca, jefa de cocina del restaurante Oroya es también muy amiga de las flores en sus platos. "Nos gustan especialmente las flores de capuchina, que no se cocinan pero sí se comen. Su principal virtud es que equilibran el sabor de los platos que tienen sabores demasiado fuertes".

Copa de cremoso de queso con flores comestibles. Rocacho

En el restaurante Rocacho, según desvela su chef, Jairo Soria, "utilizamos estas flores en muchos de los platos de nuestra carta. En ocasiones para decorar, como es el caso del carpaccio de carabinero o en el postre dulce cremoso de queso. Las flores comestibles que más incorporamos son los pensamientos, la boca de dragón y el clavel chino".

Para finalizar, averiguamos a través de Sergio Sanz de Casa Vito que en su local rizan el rizo de esta curiosidad culinaria tan apetecible como son las flores comestibles… ¡liofilizándolas! El proceso consiste en deshidratar las flores y congelarlas, de manera que puedan durar meses.

