Qué diferencia hay entre puntillitas, chopitos y chipirones

El pescado frito es uno de los platos comunes a la hora de degustar la gastronomía típica de Andalucía. Entre los diferentes platos que se pueden comer, están las puntillitas, los chopitos o los chipirones, una tapa muy apetecible en cualquier época del año.

Aunque parecen lo mismo y su sabor y textura es muy parecida, lo cierto es que existen diferencias a la hora de decantarse por unos chopitos, unas puntillitas o unos chipirones.

¿Qué son los chipirones?

En primer lugar, hay que saber que los chipirones son, nada más y nada menos, que un calamar. La diferencia entre chipirón y calamar no es ninguna, simplemente la forma de denominarlo.

De hecho, fue en el País Vasco donde comenzó a denominarse txipirón a los calamares que eran pequeños o medianos, una denominación que se ha extendido al resto del país.

¿Qué son los chopitos o puntillitas?

Se denomina chopito o puntillita a un mismo plato, pero dependiendo del lugar de la geografía española se conocen de una forma u otra. De hecho, en otras zonas se llaman pulpitos o calamaritos.

Así, las puntillitas o chopitos son un cefalópodo que pertenece a la familia de la sepia, que se caracterizan por tener una pequeña protuberancia acabada en punta.

En algunos lugares de España se dice que la diferencia entre las puntillitas y los chopitos es que estos últimos son las crías de la sepia, mientras que las puntillitas son las crías del calamar.

Sin embargo, esto no es así. Se trata de un mismo plato que proviene de la especie sepia elegans o sepia orbignyana, de ahí su pequeño tamaño y la creencia de que son las crías de la sepia, aunque no se captura en edades tempranas, sino que son así de pequeñas. Además, no es posible que los chopitos provengan de las crías de los calamares, ya que su captura y venta está prohibida.

Diferencias entre chipirones, chopitos y puntillitas

En resumen, los chipirones son, simplemente, calamares que se denominan de tal modo cuando se hace la elaboración frita tan típica. En cambio, los chopitos y las puntillitas, al igual que los pulpitos o calamaritos son el mismo plato, que proviene de la sepia.