Mentiras sobre el zumo de naranja y otros mitos sobre alimentación

"¡Bébetelo que se van las vitaminas!", ya lo decía Goyo Jiménez y la mitad de las madres españolas, pero lo cierto es que esta afirmación no es verdad. Forma parte de una serie de mitos sobre alimentación que pasan de boca en boca durante generaciones. Tuvo que venir el chef Alberto Chicote para desmentir algunas de ellas. Algunas —todavía— nos cuenta creer que no sean verdad.

El zumo de naranja y las vitaminas

Este jueves 4 de mayo es el Día del Zumo Naranja y no podemos evitar preguntarnos: ¿se le van las vitaminas al zumo de naranja? Aunque ha servido de reproche a cientos de miles de madres para que sus hijos se tomen el zumo rápido, lo cierto es que esta afirmación no es verdad. Chicote acudió al Laboratorio Echevarne, donde su director técnico, Juan Antonio Calzado analizó un zumo de naranja recién exprimido, aislando la vitamina C para comprobar si su cantidad variaba al cabo de tres, seis y doce horas. Los resultados del análisis confirmaron que la cantidad de vitamina C se mantuvo invariable en ese periodo, con la misma cantidad que cuando la naranja fuese exprimida.

Los alimentos afrodisíacos

No es correcto. No existe evidencia científica documentada sobre la eficacia de ciertos alimentos en nuestro apetito sexual. La apetencia sexual y los alimentos no tienen relación directa. Probablemente, lo afrodisíaco esté en tu mente, lo que te provoca la persona con la que cenas o la sugestión de un dicho que ha pasado de generación en generación.

Mitos sobre la alimentación afrodisíaca. ANDOR BUJDOSO

"Las ostras tienen zinc y éste es necesario para producir testosterona y espermatozoides —explicó Boticaria García— es por eso que se relacionan con el sexo, pero a esta teoría le fallan dos cosas: el zinc lo hay en más alimentos y que encima pasarse de zinc tiene efectos adversos".

Bajo en grasa o sin grasa es sinónimo de cero calorías

Falso. En el estudio Nutrición y alimentación: mitos y realidades, la doctora Consuelo Boticario sostiene que un alimento que es bajo o sin grasas generalmente tiene menos calorías que la misma porción del alimento original. Pero muchos alimentos procesados bajos o sin grasas tienen las mismas calorías o incluso más que sus versiones originales. Esto ocurre ya que, comúnmente, se le agrega azúcar, harina o espesantes a base de almidones para lograr una textura y sabor aceptables al remover la grasa, aportando más calorías.

El pan engorda

El contenido calórico del pan blanco es aproximadamente de 250 kcal por cada 100g Thabang / Unsplash

El contenido calórico del pan blanco es aproximadamente de 250 kcal por cada 100g. Pero normalmente lo acompañamos de embutidos, patés, quesos, cremas de untar, salas, mantequilla... El pan tostado, los picos, los colines o la corteza no tienen menos calorías que la miga, sino todo lo contrario. "Si queremos tomar algo menos de calorías podemos sustituir el pan blanco por pan integral, y así añadimos una cantidad extra de fibra, minerales y de vitaminas del grupo B", sostiene la experta.

Las patatas engordan

La patata sólo aporta 85kcal./100g., por lo que no se la puede considerar como alimento hipercalórico. "Es la grasa con la que normalmente acompañamos las patatas, lo que las hacen verdaderamente energéticas. Las patatas fritas, los purés con mantequilla, las diferentes salsas (alioli, mayonesa, brava,..)", matiza.

Referencias

Dra. Consuelo Boticario Boticario. Nutrición y alimentación: mitos y realidades. Departamento de Ciencias Analíticas. Facultad de Ciencias. UNED. Aldaba, 36, 79-88.