Trucos para que no se rompa la yema al freír un huevo

Damos por hecho que siempre están ahí y tal vez por eso no los valoramos lo suficiente. Los huevos son un imprescindible de cualquier despensa, de cualquier recetario, también el español; ya sea para hacerlos solos, ya como ingrediente de un sinfín de platos.

El huevo es uno de los alimentos más completos. Muchos cocineros consideran la yema de un huevo como una de las mejores salsas que existen. Pero volvamos a lo de la yema como salsa. ¡Qué placer encontramos en mojar pan, patatas o cualquier otra cosa en el "tintero" del huevo! Y por eso mismo, cómo nos fastidia cuando la yema se cuece o se rompe y no podemos disfrutar tal manjar como se merece.

¿Qué hacer para no romper la yema un huevo?



Todo empieza en la nevera, o sea, en sacar los huevos de nuestro frigorífico, pero haciéndolo a tiempo. No es justo cuando la sartén y el aceite estén al calor y esperando, sino antes. Sacaremos los huevos unos minutos antes para que se templen.

A continuación hay que cascar el huevo, obvio, pero para ayudar y no correr riesgos lo que haremos será cascarlo en una taza o plato. Y puestos a hacerlo bien, lo podemos hacer muy bien, que en este caso es golpear el huevo sobre una superficie plana y no contra un borde o una esquina. Con un golpe seco contra la encimera preservamos la membrana interior del huevo y no corremos el riesgo de romper la yema.

Ahora pondremos la sartén con aceite al fuego. La cantidad de aceite dependerá del tipo de huevo frito que nos guste, pero está claro que el perfecto huevo con puntilla necesita bastante aceite para que quede cubierto.

El aceite debe estar muy caliente o de lo contrario el huevo podría pegarse; pero tampoco demasiado: que no humee o se estará quemando. Ahora sí, vertemos el huevo en la sartén desde nuestra taza o plato.

Nuestras armas: cuchara y espumadera

Cómo hacer el huevo frito perfecto. ANTENA 3

Sí, hacer un huevo frito es fácil, pero tratamos aquí de describir todos los procedimientos para no correr riesgos y que nuestra adorada yema pueda romperse. Para ello ahora, con el huevo en el aceite, nos vendrán bien dos herramientas: una cuchara y una espumadera

La primera nos vale para conseguir que se haga la yema, es decir, para rociarla de aceite caliente. De amarilla irá pasando a blanco nacarado. En ese punto estará hecha. No nos pasemos o empezará a cocerse.

Solo queda lo más difícil. Sacar el huevo ya frito de la sartén. Aun siguiendo todos estos pasos hay muchos que fracasan al sacarlo: lo rompen en su base y el huevo salen "sangrando" yema. ¡Una tragedia!

No hay que volcar la sartén. Solo hay que coger la espumadera y meterla bajo el huevo; bajo TODA la superficie. Cuanto más aceite hayamos puesto en la sartén, más fácil será porque el huevo apenas tocará el fondo metálico. Una vez huevo y espumadera salen de la sartén, dejamos dos segundos para que caiga el exceso de aceite y al plato. ¡Conseguido!

Propiedades nutricionales del huevo

Tiene una gran cantidad de nutrientes y muy pocas calorías. La yema del huevo contiene la mayor parte de los nutrientes del huevo. En la clara hay riboflavina y más de la mitad del total de proteínas. Pero la yema, uno de los pocos alimentos que es fuente natural de vitamina D, contiene hierro, zinc, fósforo, vitaminas A, E B6 y B12, ácido fólico, ácido pantoténico, colina y tiamina, además de riboflavina.

Aunque muchos temen su grasa y su colesterol, en principio, no hay razones para limitar el consumo de huevos, especialmente si uno lleva una alimentación saludable. Las más recientes recomendaciones indican que consumir un huevo por día no supone factor de riesgo alguno en personas sanas.

