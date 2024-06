El truco de un chef con Estrella Michelin para pelar los huevos de manera más fácil: "Se come la cáscara y no deja sabor"

Pocas cosas más socorridas y fáciles de cocinar que un huevo cocido. Para el salmorejo, para la ensaladilla, para hacer huevos revueltos, para echar a la ensalada... basta con saber cuántos minutos necesitas cocerlo depeniendo del punto en el que quieras la yema, echarlo a la cazuela y listo. Aunque cuando de pelarlo se trata más vale maña que fuerza, si a ti también es algo que se te complica, esto te interesa.

Todos tenemos en mente algunos trucos que nos hace la vida más fácil en la cocina, aunque sin lugar a dudas hay algunos grandes chefs como Rodrigo de la Calle son un auténtico libro abierto. Durante un showcooking en el espacio Be Casa, el chef de la cocina verde y sostenible por excelencia ha compartido algunos consejos que guardamos a buen recaudo para utilizar siempre que lo necesitemos.

¿Hay algo más mundano que cocinar huevos y pelarlos? Se trata de una engorrosa tarea que sin duda se nos complica más aún si lo que estamos cocinando son huevos de codorniz, la variedad que el chef de El Invernadero -con una Estrella Michelin y una Estrella Verde- utiliza para su receta de gazpacho con frutos rojos y remolacha. Por lo que ante los presentes pelando huevos con ua destreza absoluta ha compartido sus trucos para hacerlo más fácil.

Mucha sal y algo de vinagre

"El agua de cocción tiene que tener abundante sal, más o menos 40 gramos de sal por litro, que si tú lo pruebas te sepa a agua de mar. Esa concentración salínica hace que se pele fantástico", ha compartido de la Calle.

Tal y como asegura el chef, "también le viene muy bien sobre todo también para pero el huevo de codorniz ponerlo en un cuenco, echar vinagre, echáis el huevo y vais a ver como a los 10 segundos parece que le habéis echado en un pozo de ácido sulfúrico y empieza a haber unas burbujitas y empieza a comerse la piel. El vinagre se come la cáscara del huevo cocido y no penetra nada".

Para cocer los huevos de manera correcta el chef asegura que es fundamental un bol con agua y hielo al lado para cortar la cocción en el momento que terminemos de cocerlos y así no se nos pase.

¿Cómo saber si un huevo es fresco?

Para saber si el huevos que estamos cocinando es fresco o no -lo cual no quiere decir que esté en mal estado necesariamente- el chef también ha regalado un par de trucos que nos pueden servir.

"Si se pela mal después de lo que os he dicho el huevo no es fresco", asegura el chef. "Después de cocerlo si no es ovalado del todo y alguna de las partes está plana es que le falta agua, ha perdido agua y entonces si hay un huequito dentro de la cáscara que muchas veces os pasa que en la base del huevo hay como una base, ese huevo no es fresco del todo", comenta de la Calle.

En cuanto al viejo truco de meterlo en un vaso de agua a ver si flota, el chef lo tiene claro: "Si el huevo flota tenemos problemas. Es infalible. Tíralo".

