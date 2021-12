El truco de la mantequilla para que no le salga moho al queso

Las vacaciones de Navidad ya están aquí, y no encontramos en esa delgada línea entre comprar comida de más y que se nos estropee o morirnos de hambre. La vuelta a casa por Navidad tiene muchas cosas buenas, sí, aunque hacer un cálculo exacto de la comida que vas a necesitar estos días hasta salir a disfrutar de tus vacaciones es una tarea casi imposible.

Si eres amante del queso seguramente has ido a hacer la compra y has visto tu queso favorito que te estaba mirando con cara de "cómeme". Y aun sabiendo que no te iba a dar tiempo a comértelo entero, la tentación ha podido contigo.

Con otros ingredientes podemos optar por congelarlos y encontrarlos en perfecto estado a la vuelta de Navidad, aunque es verdad que con el queso no es la mejor opción, desde luego.

Quizás no lo sabías, pero en la misma nevera tienes la solución a tu problema. Lee atento.

Mantequilla, la mejor aliada del queso

La mantequilla tiene muchos pero muchos años de historia. Ya se encontraron muestras de este ingrediente en tumbas egipcias que datan de más de 2.000 años de antigüedad. En la época del rey Tut se elaboraba con leche de búfalo de agua y de camello y en la Biblia aparecen numerosas referencias a este ingrediente.

Tan valorada era la mantequilla en los Estados Unidos de América que fue el único alimento definido por una ley del Congreso antes de la promulgación de la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos de 1938.

De los egipcios a los americanos, la mantequilla es un alimento reconocido y valorado por su sabor a la hora de cocinar, aunque realmente tiene muchas más propiedades de las que creíamos.

Un pequeño y sencillo truco para evitar que al queso le salga moho es evitar que los bordes se endurezca, por lo que puedes cubrir los quesos semiduros con mantequilla para mantenerlos frescos. Cada vez que cortes un pedazo de queso cubre el borde del corte con mantequilla, envuélvelo y consérvalo en el frigorífico. ¿Fácil, verdad? Pues efectivo también.