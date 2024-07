Ni microondas, ni freidora de aire: recalienta las patatas fritas de esta manera para que queden deliciosas

Recalentar alimentos tiene sus pautas. Lo sabemos por experiencia. Todos hemos creído que la forma más sencilla de resucitar un plato que cocinamos el día anterior o algo que pedimos al delivery y está ya frío, era meterlo en el microondas. Error.

El microondas es un electrodoméstico estupendo y con mucho usos. Sirve para recalentar platos (también para cocinar), pero, en general, no es el método más adecuado con muchos alimentos. Este aparato calienta, sí, pero a costa de dejar la comida blandita y poco apetitosa porque "recocina" el producto.

Hablemos de las patatas, un clásico de esos alimentos que queremos recalentar. Su problema no es tanto qué fuente de calor usamos, sino dejarlas fuera por mucho tiempo. Almacenarlas a temperatura ambiente durante más de dos horas lo coloca en la 'zona de peligro'.

Hacerlo podría conducir al crecimiento de Clostridium botulinum. Esto causa botulismo, una condición en la que las toxinas atacan los nervios del cuerpo y pueden causar dificultad para respirar. Produce síntomas como vómitos, náuseas, dolor de estómago y diarrea.

Pero aceptemos que somos consumidores muy conscientes y no vamos a dejar las patatas ya cocinadas, fritas por ejemplo, sobre la encimera alegremente durante horas. Pero en todo caso, ¿cómo recalentarlas bien?

Mejor que el horno, una sartén

Ni microondas, ni freidora de aire. Para que queden deliciosas y crujientes nos hemos fijado en el truco de John Armand Mitzewich, más conocido como Chef John, un cocinero muy popular en Estados Unidos. Publica vídeos de cocina en un blog y un canal de YouTube, con más de 1.000 millones de visitas. En uno de ellos apunta la mejor manera de recalentar las patatas fritas.

"Mucha gente utiliza el horno para recalentar las patatas fritas que le han sobrado, lo que puede funcionar bien, pero ¿realmente necesitamos calentar un horno entero y esperar 10 minutos o más para que se caliente un puñado de patatas fritas? No, no es necesario. No cuando podemos hacer lo mismo, pero mejor, en una sartén, en sólo unos minutos", escribe Chef John en su blog.

El secreto, según este cocinero, es mantener las patatas fritas en movimiento, revolviéndolas cada 30 segundos más o menos, hasta que se oigan crujientes. Una vez que la humedad de la superficie se seque, "empezarás a oírlas tintinear alrededor de la sartén, lo que es un buen indicio de que ya casi están hechas". Y nada de aceite porque no queremos freir de nuevo las patatas. Además, se supone que ya llevan grasa adherida.

Un calentamiento movidito

En resumen, según Chef John, se trata de esto:

Calentamos una sartén a una temperatura media alta. Echamos las patatas en la sartén y las extendemos para que no queden apiñadas sino todas tocando la sartén (si son muchas, haremos dos tandas). Removemos cada 30 segundos: se trata de que se calienten sin que se peguen a la sartén. Con 3-4 minutos deberían bastar para que las patatas queden calientes pero crujientes.

