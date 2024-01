El truco de los cocineros para rescatar un plato que no te ha salido como esperabas

En España contamos con una gastronomía envidiable. En su proceso de preparación a veces podemos cometer errores en la cocina y que el resultado final no sea el deseado; sin embargo, los expertos de los fogones tienen unos pequeños trucos debajo de la manga para paliarlos y que el plato quede delicioso.

En la cocina hay dos factores principales que pueden arruinar un plato: el exceso de condimento y pasarse con el cocinado. Aunque puede parecer que no tiene solución, no tires la toalla porque sí la tiene.

Si te pasas con la sal o el picante

Esto es lo que tienes que hacer si te pasas con la sal. iStockphoto

"Mejor quedarse corta, siempre se puede añadir más sal, pero no restar". Seguro que has oído esta frase alguna vez, y aunque no le falta razón; sí que hay una forma de solucionar esta situación cuando nos hemos pasado condimentando.

Ya lo decía Alberto Chicote, lo mejor para no arruinar un plato es echar correctamente la sal y eso pasa por echarla desde arriba con suficiente distancia entre la mano y el plato, ya que, de lo contrario, se acumula toda la sal en una zona (quedando demasiado salada) y otras que no tienen sal ninguna. Sin embargo, ¿qué pasa si ha quedado demasiado salado todo el plato en general?

Si estamos con un hervido al que hemos agregado demasiada sal, una solución es añadir más líquido para diluir el sabor o verduras con sabor dulce como patatas, zanahorias o cebollas para contrarrestar. También podemos añadir a nuestro guiso patata cruda, esta puede absorber el exceso de sal. Podemos añadir unas rodajas gruesas de patata y dejar que se cuezan un poco en nuestro guiso y luego las retiramos. Lo mismo sucede con el pan, que absorbe la sal.

Si en vez de sal, nos pasamos con el picante, añadiremos frutas, para contrarrestar y, además, conseguiremos ese toque de dulce y salado tan delicioso. Otro producto que suaviza la intensidad son los productos lácteos o la leche de coco, que le dará ese toque exótico que nos recuerda a la comida india.

Cuando cocinas demasiado un plato

Estamos cocinando y, de repente, empieza a oler a quemado. Lo más importante, cuando vemos que las legumbres se han pegado al fondo, es no revolverlas. Lo que haremos es cambiarlas a otra cazuela, añadir un poco más de agua y elementos como hojas de lechuga o patatas peladas que absorben el sabor a quemado.

La patata absorbe el sabor a quemado. Freepik

¿Y si lo que se ha pasado no son legumbres y es un plato de pasta? Para evitar que quede blanda, la quitaremos del fuego, escurriremos el agua y la saltearemos un poco en una sartén con aceite. Si vemos que no se soluciona, podemos optar por usarla para una sopa o gratinarla en el horno.

El cocinero Juan Manuel Muñoz, especialista en comida mediterránea y chef asesor del grupo Don Raimundo Sevilla, hizo una demostración en el plató del programa Más Vale Tarde para conseguir la tortilla de patatas perfecta. Según explicó el experto, para que este plato tan español quede bien, habrá que incluir la patata, una vez frita, en los huevos batidos para que empiece cogiendo el sabor.

Tortilla de patatas iStock

El cocinero explica que el grosor debe ser de entre un dedo o un dedo y medio. Hay que calentar bien la sartén para que no se pegue. ¿Y si después de seguir todos estos pasos nos ha quedado demasiado cuajada y nos gusta más cruda? El cocinero Juan Manuel Muñoz mostró en el programa de Cristina Pardo el trucazo definitivo: inyectar yema de huevo en el interior de la tortilla con una pipeta o una jeringa; de este modo, la nutriremos desde dentro, evitando que quede seca.

