Los tres ingredientes insustituibles para Arguiñano en su cocina

Gracias a sus más de 11.000 recetas publicadas, Karlos Arguiñano ha conseguido ampliar el recetario de miles de españoles, que toman nota cuidadosamente de sus consejos e instrucciones. Durante todas estas elaboraciones, hay algunos ingredientes que se han convertido en su marca de identidad. El bacalao, el huevo, la coliflor o las lentejas son productos muy recurrentes en sus programas, dejando a un lado, por supuesto, el clásico perejil con el que remata todos sus platos.

Pero, entre todos estos productos, hay algunos por los que el cocinero vasco siente cierta debilidad. De hecho, los considera tan básicos en su cocina que, si no los tuviera, dice que se retiraría. Se trata de tres productos clave en la cocina española, y también en gastronomías de muchos países mediterráneos. "Si a mí me quitan el ajo, la cebolla y el aceite, 'Arguiñano dice agur', y me voy", asegura el chef en la entrevista concedida a Cadena Ser, durante el programa Gastro SER.

"¿Cómo vas a quitar el ajo de la cocina?", pregunta el chef durante la entrevista. Y es que esta tríada de ingredientes es la base para cientos de recetas, además de la clave para comenzar un buen sofrito.

El libro de Arguiñano Instagram: karguinano

Arguiñano y las tortillas de patata

Ha sido en este mismo programa radiofónico cuando el cocinero vasco ha dado su opinión sobre uno de los debates gastronómicos más polémicos en España: el de la tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla?

Lo cierto es que cualquier receta de tortilla encanta el cocinero vasco, que ha enseñado miles de versiones en sus programas. "La tortilla de patatas sin cebolla es campeona de Europa, pero con cebolla es campeona del mundo. Me gustan todas", afirma el propio Karlos Arguiñano, aunque haciendo hincapié varias veces en su preferencia de tortilla con cebolla.

Ambas tortillas enamoran al cocinero, aunque hay algo que critica sin dudar: las tortillas preparadas, que vienen envueltas en plástico. "¡Anda! No me digas que después de 6 años en la universidad y dos másteres, te compras una tortilla envuelta en plástico. Tranquilo hombre, hazte una tortilla en 20 o 25 minutos, con cebolla o sin cebolla".

