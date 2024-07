Un chef italiano desvela los tres errores que debes evitar al cocinar la pasta seca

Hacer la pasta al dente no sólo es lo mejor para disfrutarla y para que se mezcle con la salsa, sino que tiene beneficios para la salud: evita picos de glucosa en sangre; ayuda a comer más despacio; es ideal para deportistas por su extra de energía; y nos sirve para adelgazar. Esto último se debe a los cristales de almidón de la pasta al dente que no podemos digerir no pasan a la sangre en forma de glucosa. De ese modo reducimos la ingesta de calorías. Y a los que hacen deporte con regularidad les interesa hacer la pasta al dente porque libera glucosa en sangre de forma muy gradual.