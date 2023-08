Seis cosas que no sabías del tomate que usan en la Tomatina de Buñol

La batalla campal más famosa que se celebra cada agosto en España utiliza tomates como proyectiles. Se trata de la tradición festiva de la localidad de Buñol (Valencia), que tiñe las calles de rojo conformando un escenario de lo más pintoresco. Miles de kilos de tomates se han lanzado este 30 de agosto de 2023, pero, qué peculiaridades tiene esta hortaliza y qué curiosidades se esconden detrás de estos proyectiles tan curiosos que cada vez divierten a más personas en la batalla más inofensiva y festiva de la historia.

En cuanto al origen de la Tomatina de Buñol es un hecho controvertido, ya que existen varias versiones. Una asegura que un hombre, mientras cantaba en la plaza de Buñol, fue acribillado a tomatazos, debido a su mala entonación. Sin embargo, otra versión asegura que el último miércoles de agosto del año 1945, unos jóvenes se colaron dentro de un desfile de gigantes y cabezudos y la gente cabreada empezó a lanzarles tomates, puesto que un mercadillo de verdura se encontraba muy cerca. Al año siguiente, los jóvenes repitieron este lanzamiento de manera voluntaria.

Cómo son los tomates que se lanzan en Buñol

Esta fiesta atrae a unas 20.000 personas que se lanzan unos 150 mil kilos de tomates, que llegan a la plaza de Buñol en camiones. Pero, hay que saber que estos tomates son defectuosos, es decir, no están destinados al consumo humano y no han podido lanzarse a la venta, por eso se lanzan a las calles. De hecho, muchos tomates son cultivados de forma expresa para la fiesta, de una variedad que no es apta para el consumo humano.

Otra de las curiosidades de la Tomatina de Buñol es que los habitantes de esta localidad valenciana aseguran que el tomate que lanzan en esta fiesta actúa como un purificador que desintoxica la piel (¡y las calles!).

Y, no es el único alimento que se utiliza en esta fiesta. Si se utiliza una hortaliza como arma, se usa una fruta como defensa. Un clásico de la Tomatina son los cascos de sandía que protegen la cabeza de los participantes antes los tomatazos. Pero, estos tomates que se lanzan no hacen daño, ya que otra de las características que deben de cumplir para que se elijan es que estén supermaduros para que no hagan daño.

Copia de la Tomatina en la India

En la India son muy fans de la Tomatina y, gracias a la publicidad, en Buñol se viven de vez y en cuando réplicas de esta fiesta que luego se utilizan en anuncios. El último anuncio fue en la televisión de la India y se usaron casi 20.000 kilos de tomates. Después de este se ha quedado como una réplica de la fiesta para más años y en 2011 hicieron hasta una película de Bollywood.

Propiedades del tomate

Cualquier época del año es buena para comer tomates, aunque en verano encontramos las mejores opciones de este alimento de la huerta, que es el protagonista de mucho de los platos de la temporada, como por ejemplo el salmorejo, el gazpacho, las ensaladas o el pipirrana.

Se trata de un alimento de lo más nutritivo, ya que tiene una alta cantidad de vitamina C y folato, además de aportar licopeno, un pigmento con antioxidantes que ayuda a prevenir el cáncer.

Por cada 100 gramos el tomate contiene:

Calorías : 22

: 22 Proteínas : 1 gramo

: 1 gramo Fibra : 1,4 gramos

: 1,4 gramos Calcio : 11 miligramos

: 11 miligramos Sodios : 9 miligramos

: 9 miligramos Agua: 94 gramos

