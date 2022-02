Un huevo de gallina es un alimento muy completo. Es una fuente barata y rica de proteínas (son de muy buena calidad y de alto valor biológico). También es rico en vitaminas y minerales esenciales. Y encima los huevos de gallina son muy digestivos. Por algo Karlos Arguiñano presume de comerse 6 o 7 a día.

Los huevos frescos, dice la normativa de la Unión Europea, son aquellos que están destinados a un consumo en un plazo de 28 días desde la puesta de la gallina. Las denominación 'extra frescos' limita este plazo a tan solo nueve días.

El puntito de sangre puede aparecer hasta en el 6% de los huevos marrones y en el 2% de los huevos blancos

Si nos manejamos dentro de esos límites podemos estar seguros y tranquilos. Y sin embargo, a veces, cascamos un huevo y... pasan cosas. Por ejemplo, que aparezca con la clara roja o algún puntito de sangre.

Lo primero a tener en cuenta: la presencia de sangre no significa que el huevo en cuestión se encuentre en mal estado. De hecho es más frecuente de lo que creemos. Se calcula que el puntito de sangre puede aparecer hasta en el 6% de los huevos marrones y en el 2% de los huevos blancos.

Estos restos de sangre que a veces se presentan en la clara o en la yema del huevo son coágulos de pequeñas hemorragias (rotura de un capilar) que tiene la gallina ponedora durante la ovulación.

Mancha rosada o clara densa

Puede haber también otro tipo de manchas más grandes que proceden de descamaciones de tejidos, de sangre oxidada o, si vemos venitas, porque haya habido fecundación pero el desarrollo embrionario se hubiera detenido por falta de calor.

Cuanto más transparente esté la clara menos fresco es el huevo

Y no pasa nada. Podemos cocinar y comernos ese huevo sin problemas. ¿Que nos da cosa, asquito? Pues lo podemos retirar, pero no es necesario: no hay riesgo para la salud y su consumo es seguro. Esa mancha de sangre ni resta al huevo valor nutritivo ni significa que no sea fresco.

Otra cosa es si lo que nos encontramos al cascar el huevo es una mancha de la clara rosada y grande, o incluso iridiscente. En ese caso, sí debemos desahacernos de ese huevo. Explica, por ejemplo, la FDA de Estados Unidos, la agencia encargada de la seguridad alimentaria, que esa coloración lo que muestra es una infección por la bacteria Pseudomonas sp, que sí podría causar una intoxicación.

Y al contrario: si la clara es densa, si apreciamos manchas de nubes blancas, tenemos un indicio de que el huevo es muy fresco. De hecho, cuanto más transparente esté la clara menos fresco es el huevo.