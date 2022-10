Setas con moho: ¿se pueden comer?

Aunque no está lloviendo lo suficiente, la temporada de setas ha comenzado en buena parte de la geografía española. Las setas son la estrella culinaria de la última parte del año, antes de que lleguen los fríos del invierno. Lo son por sus aromas, colores, sabores y formas.

Otoño es sinónimo de setas, un producto deseado y codiciado por los expertos gastrónomos. Además de sabrosas y aromáticas, tienen pocas calorías y un alto contenido en proteínas y minerales, como el fósforo, el hierro y el potasio.

Cazadas o compradas las tenemos ya en casa y nos ponemos manos a la obra. Estamos con su limpieza -paso fundamental- y de golpe encontramos que alguna de nuestras setas tiene moho. ¿Se pueden comer las setas si les ha salido moho?

El riesgo está en el moho que produce micotoxina y no todos los mohos lo hacen, de hecho algunos se utilizan para producir ciertos tipos de quesos"

En realidad encontrar moho en una seta es encontrar a un miembro del reino fungi en otro organismo del mismo reino. Porque las setas no son ni una planta, ni un animal. Tienen su propio reino dentro de la naturaleza. Es el reino fungi, al que pertenecen los hongos, las levaduras y, también, el moho.

Seta de cardo en el monte Pixabay

En cualquier tipo de alimento, la presencia de moho nos está diciendo que está llegando a su fin. Muchos productos irán a la basura, pero otros no necesariamente. Después de todo, el riesgo está en el moho que produce micotoxina y no todos los mohos lo hacen. Por algo hay mohos que se utilizan para producir ciertos tipos de quesos.

En los embutidos, quesos duros y algunas hortalizas que presentan moho, basta con quitarlo (con una zona de "seguridad") y punto. El resto es comestible. ¿Y en las setas?

El moho malo es negro, verde o marrón

Si lo que vemos es una pelusa blanca, no hay problema. Esa capa blanca de las setas no es moho sino el hongo real, el micelio, que intenta seguir creciendo si encuentra las condiciones adecuadas (calor y humedad). A diferencia del moho real, este micelio no es tóxico y se puede comer.

Setas. Unplash

El moho que nos debe preocupar no es blanco sino negro, verde o marrón, explica Pandesetas. Para evitar el riesgo de intoxicación alimentaria, si vemos ese tipo de moho no bastará con retirar esa parte; lo mejor es descartar la seta completa.

Y más si además de ese moho la seta ya no parece fresca, huele mal, tiene manchas oscuras, pelusa de color oscuro o partes ya podridas.