Los productos más curiosos de la 'semana española' de Lidl en Holanda: de la quesada pasiega a las croquetas de patata

La gastronomía española es uno de los bienes que más echan de menos aquellos que emigran fuera del país. La cocina es uno de los pilares de nuestra cultura y, para aquellos que viven en el extranjero, conseguir alimentos que les recuerden a casa es todo un privilegio. Para satisfacer a estos españoles por el mundo, y también para los extranjeros que sienten pasión por la comida española, algunos supermercados ofrecen productos 'made in Spain' en diferentes países del mundo. Ejemplo de ello es Lidl, que está presente en una treintena de países en el mundo y celebra, en algunos de ellos, la conocida como 'semana española'.

En los últimos días, esta cadena de supermercados de origen alemán se ha viralizado en TikTok España con motivo de la 'semana española' en Holanda. El usuario @jesussansal ha compartido con sus seguidores algunas de las ofertas que Lidl ofrecía en sus supermercados holandeses, productos de supuesta procedencia de la península ibérica que han sorprendido a los usuarios de redes.

El tiktoker comienza enseñando algunos productos básicos muy conocidos dentro de nuestras fronteras, algunos como la tortilla de patatas con espinacas o de pimientos, chistorra, tablas de queso y jamón o empanada de carne, entre otros. Pero ha habido otros productos, menos conocidos internacionalmente, que más ha sorprendido al tiktoker. El manjar más extraño para él ha sido la quesada pasiega: "Lo más raro que no había visto ni siquiera en España o al menos en Andalucía es quesada pasiega. Yo, sinceramente, no sé qué es esto. Nunca lo he probado", reconocía.

Los comentarios se han llenado de cántabros recomendando este dulce tradicional de la zona, y explicando su origen. Algunos, además, se han percatado de un curioso error con este producto. "¿Cómo que la quesada es spanish cheesecake si no lleva queso?", comentaba un usuario en este vídeo viral.

Quesada pasiega en la 'semana española' de Lidl TikTok / @jesusansal

El vídeo continuaba en la zona de los congelados, donde enseñaba "cosas muy raras" tal y como croquetas de patata, calamares a la romana o buñuelos de crema catalana. También algunos otros alimentos tradicionales como churros o croquetas de jamón con queso manchego.

El vídeo suma más de 600.000 reproducciones y 40.000 'me gusta', además de 500 comentarios donde se pueden leer a muchos usuarios sorprendidos y otros que reivindican el producto 'made in Spain'.

El éxito de la semana española

Este usuario llamado Jesús también ha contado en su vídeo el gran éxito que estas ofertas tiene en los supermercados de Holanda. Muchos de estos productos tradicionales españoles han volado de los estantes, confirmando así el rotundo éxito que tienen entre los locales y los españoles que residen fuera de su país. "Llevamos tres días y se ha acabado todo. A la gente le encanta", señala el joven.

La semana española se celebra también en otros países europeos. "En Inglaterra nos han traído la semana española también. Y han traído Cacaolat. He comprado a manos llenas", comentaba una usuaria en el vídeo. Las semanas temáticas de Lidl también se celebran en España, con productos de países asiáticos, comida italiana, platos de Estados Unidos...

Sorpresa por los bajos precios

Dejando a un lado la selección de productos, los usuarios de TikTok se han quedado sorprendidos con otros detalles, concretamente con el precio de los productos. "Hay que hacer la compra en Holanda, más barato que aquí" decía una usuaria en los comentarios del vídeo, mientras que a otros les sorprendía que comprar allí sea "más barato que España y con sueldos más elevados que los nuestros".

Según se puede ver en el vídeo del usuario @jesusansal, la tortilla de patatas preparada tiene un precio de 3,39 €, la empanada de carne cuesta 3,99 € y los churros congelados, 1,59 euros.

