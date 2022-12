¿Se te queda la sepia dura? El sencillo truco para conseguir un resultado mucho más tierno

Cuando salimos a comer o a cenar fuera, especialmente si estamos en la costa o en un restaurante especializado en pescados y mariscos, la sepia es uno de esos platos que no pueden faltar a la carta, ya que es uno de los más populares en las mesas de picoteo.

¿Quién se puede resistir a una buena sepia a la plancha con aceite, ajito y perejil acompañada de un poco de mayonesa al centro de la mesa para compartir?

Es probable que la sepia no esté en tus listas de la compra habituales porque te resulte más cómodo de preparar merluza, bacalao, lenguado o sardinas, por ejemplo, o porque las veces que has comprado este cefalópodo para prepararlo en casa, el resultado no ha sido el esperado.

Si tú tampoco encuentras el punto a la sepia porque se te queda la carne algo dura y chiclosa en lugar de tierna y sabrosa como cuando la pides en restaurantes, no sufras, solo tienes que tener en cuenta este truco para conseguir el mejor resultado.

Vuelta y vuelta

El youtuber de cocina Sergio Enciso, más conocido en redes como Cocina del Pirata, además de unas recetas deliciosas, también comparte con sus seguidores algunos pequeños truquitos y secretos que nos facilitan la vida en la cocina.

"Después de 12 años de pescadero, este es uno de los mejores trucos que conozco", asegura el cocinero en un vídeo explicativo sobre cómo debemos cocinar la sepia.

Lo primero que tenemos que hacer es limpiar la sepia bien quitándole las patas y las aletas, y para poder tenderla en la plancha de forma uniforme, le hacemos unos pequeños cortes por todo el contorno de la sepia abierta.

Una vez tenemos la pieza preparada, la ponemos en una sartén al fuego, pero ojo, sin nada de aceite. Verás que la sepia empieza a 'quejarse' y a soltar en una sustancia que se va a quedar pegada a la sartén. Si no quitamos esa sustancia con calor, la sepia se nos quedará dura por lo que, una vez que la hemos pasado por ambos lados, retiramos la sepia y fregamos bien la sartén.

Ahora sí, con un chorrito de aceite, ajo, perejil, o aquellos ingredientes que te guste echarle, la pasamos por la plancha hasta que coja el tono doradito que buscamos, y una vez esté lista, solo falta, cortarla en pedacitos, y disfrutarla.

