¿Sabías que puedes cocinar el salmón en el lavavajillas? (Y no es un fake)

¿Creías que lo había oído todo sobre trucos sorprendentes para cocinar? Si nuestro titular te ha dejado atónito es porque, claramente, no lo sabes todo.

Efectivamente no, no es una errata, ni una fake new. La propuesta del chef José María Baldó, del restaurante Brasserie Sorolla del Hotel Las Arenas Balneario Resort de Valencia, necesitó una reconfirmación por nuestra parte porque no dábamos crédito. Y sí, podemos cocinar nuestro lomo de salmón en el lavavajillas que, además, hará que conserve toda su jugosidad.

Envoltorios aislantes

En opinión de Baldó, "las mejores recetas con el salmón son las que preservan la jugosidad que le otorga el agua y la excelente grasa saludable que contiene. Para conseguir nuestro objetivo, lo mejor son temperaturas muy suaves y envoltorios aislantes".

Y es en este punto cuando llega la bomba gastronómica que dará mucho que hablar: "Salpimentar y aliñar al gusto, envasar al vacío el producto y aprovechar cuando ponemos el lavavajillas para cocer nuestro salmón", explica el chef.

Poke bowl de salmón que hemos cocinado en el lavavajillas, envasado al vacío eso sí. iStock

Y continúa: "Según el programa que utilicemos, hay que programarlo 18 minutos a 55º u 8 minutos si es a 65º. Una vez transcurrido este tiempo, lo sacamos del lavavajillas y lo dejamos enfriar. Ya tenemos nuestro producto listo (una vez liberado del plástico del vacío) para ser utilizado en frío con una ensalada variada o en un formato poke, tan de moda y tan saludable".

Palabra de chef

José María Baldó añade otra idea de lo más original a la hora de cocer nuestro lomo de salmón, aunque es difícil superar su cocinado en el lavavajillas: "También lo podemos envolver en una hoja de alga nori o de parra en salmuera y meter en el microondas en la función de descongelar unos 3 minutos… según el punto que queramos y el destino final de la suprema de salmón".

El salmón que hemos preparado en el lavavajillas puede ser perfecto para envolverlo en alga nori. Getty Images

El chef del restaurante Brasserie Sorolla remata la jugada con un consejo final que te pondrá la guinda al pastel de la originalidad: "En ambas elaboraciones recomiendo hacerlos sin piel. La piel se puede cocinar aparte en una sartén antiadherente, con un peso encima, para deshidratarla y que quede crujiente como una galleta".

