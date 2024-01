Si te han regalado una freidora de aire, esto es lo que tienes que hacer antes de estrenarla

Las freidoras de aire ya es un electrodoméstico más en las cocinas de España. Las freidoras de aire funcionan como un horno pero con mucha más potencia porque calientan el aire a 200ºC aproximadamente y este circula uniformemente a alta velocidad gracias a un ventilador. Además, por su pequeño tamaño tarda menos en calentar el interior.

En el mercado hay muermosas marcas y opciones con precios desde los 60 hasta los 1.000 euros pero las siguientes recomendaciones aplican para casi todos los modelos.

Limpieza antes de estrenar

Generalmente, es recomendable lavar los productos nuevos antes de su primer uso. Si tu freidora es de cubeta frontal, se puede limpiar de la siguiente manera: echa un vaso de agua con el zumo de medio limón directamente en el cestillo y calienta a la máxima potencia durante 10 minutos.

Este truco de limpieza puede repetirse durante su de uso para evitar malos olores o el sabor a plástico que algunos usuarios han experimentado. Por otro lado, algunas cestas son aptas para el lavavajillas pero esto depende del fabricante.

Para mantener limpio el cuerpo de la freidora de aire (del tipo que sea) y su interior basta con pasar un trapo humedecido con el electrodoméstico desenchufado y sin calor.

Cuánto aceite usar

Si queremos fritos o un acabado crujiente el aceite es necesario, la freidora de aire no es la panacea pero es lo más cercano a la fritanga saludable que tenemos por los momentos.

La freidora Tristar FR-6980 Mini Crispy es perfecta si estás buscando una freidora de aire compacta.

Depende del plato que cocinemos, se necesitará o no aceite. Los ultracongelados o platos precocinado ya contienen aceite, como las patatas fritas congeladas, y por tanto no precisan de aceite. Tampoco hace falta echar aceite a los alimentos que son grasosos por sí solos, como le beicon o las alitas de pollo. Generalmente, no se usan más de dos cucharadas de aceite en ninguna cocción.

Se debe esparcir el aceite de manera uniforme por los alimentos. Es muy recomendable utilizar un pulverizador de aceite, hay marcas que lo venden o se pueden comprar el recipiente y rellenarlo en casa.

¿Precalentar o no?

No hay una respuesta exacta para esta pregunta. Algunos fabricantes afirman que no es necesario precalentar la freidora de aire. El factor más determinante es el tipo de plato que se desee cocinar. Las elaboraciones que precisen de mucho tiempo como un bizcocho o un redondo de ternera es recomendable precalentar para evitar que se resequen. En contraste, unas tiras de beicon o un sándwich mixto no sería necesario.

Respeta la capacidad

No se deben amontonar los alimentos en la freidora de aire pues no se cocinaran homogéneamente. Por ejemplo, para hacer patatas fritas deben estar muy bien lavadas y secadas para desechar el almidón y cortadas finamente para conseguir que queden crujientes.

Freidora-horno multifunción iStockphoto

Consejos útiles y de seguridad

Coloca la freidora de aire en la encimera , nunca sobre la vitrocerámica.

, nunca sobre la vitrocerámica. Se puede introducir papel de vegetal de horno y de aluminio . Ahora bien se deben enganchar bien al molde o las fuentes para evitar que ardan pues pueden salir volando y toquen la resistencia que se encuentra en la parte superior del interior de a freidora.

. Ahora bien se deben al molde o las fuentes para evitar que ardan pues pueden salir volando y toquen la resistencia que se encuentra en la parte superior del interior de a freidora. Seca bien los alimentos como las patatas y las verduras porque el agua al calentarse genera vapor y no conseguirás un acabado crujiente.

como las patatas y las verduras porque el agua al calentarse genera vapor y no conseguirás un acabado crujiente. Evitar mover utensilios de metal como pinzas y soportes o limpiar con estropajos porque pueden rallar la capa antiadherente.

y soportes o limpiar con estropajos porque pueden rallar la capa antiadherente. El agua y jabón son suficientes para limpiar la freidora de aire, no son necesario detergentes ni desinfectantes.

la freidora de aire, no son necesario detergentes ni desinfectantes. Agita la cesta (o en el caso de las freidoras-hornos, remueve los alimentos) a mitad de cocción, especialmente con las patatas fritas, verduras, nuggets o alitas de pollo.

(o en el caso de las freidoras-hornos, remueve los alimentos) a mitad de cocción, especialmente con las patatas fritas, verduras, nuggets o alitas de pollo. Puedes recalentar las sobras con la freidora de aire en lugar de microondas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.