La insólita razón por la deberías guardar los huevos siempre en la nevera, según una experta en nutrición

Suele ser un error común en España el hecho de que tras comprar huevos en el supermercado, se colocan casi de forma automática en la despensa de la cocina o en algún estante, en lugar de hacerlo en la nevera. No es raro que esto suceda, puesto que cuando se hace la compra, este alimento rico en proteínas, vitaminas A, B, D y E y otros minerales y nutrientes como el calcio, selenio y yodo, normalmente se encuentra en las estanterías de la tienda a temperatura ambiente.

Pero ahí no acaba la cosa, porque además hay que guardarlos bien en el frigorífico. No vale en cualquier sitio. Los cambios bruscos de temperatura, una mala refrigeración o lavarlos antes de guardarlos provoca que se destruya su membrana protectora, esto se traduce en posibles intoxicaciones alimentarias o perder las cualidades organolépticas que lo convierten en un producto tan recomendable.

¿Hay que guardar los huevos fuera o dentro de la nevera?

Según la experta en nutrición del programa de televisión 'Cocina', de Televisión Española (TVE), hay que guardarlos en las baldas interiores de la nevera, y no en las hueveras que vienen pegadas a las puertas de los frigoríficos. Pese a lo que comúnmente se cree, los expertos han determinado que la mejor manera de refrigerar los huevos no es en la puerta de la nevera; de hecho, es el lugar menos indicado, puesto que cada vez que se abre la puerta, provoca un aumento de la temperatura que puede dañar la membrana protectora de la cáscara y echarlos a perder.

¿Cuántos huevos hay que comer al día?

En principio, no hay razones para limitar su consumo, especialmente si uno lleva una alimentación saludable. Las más recientes recomendaciones indican que consumir un huevo por día no supone factor de riesgo alguno en personas sanas. Es más, la ciencia ha comprobado que comer doce huevos a la semana no tiene consecuencias negativas para el organismo.

¿Son mejores los huevos morenos que los blancos?



No hay ninguna relación entre el color de las cáscara y la calidad del huevo. El interior, que es lo importante, no cambia. Básicamente, el sabor y la calidad de un huevo depende de la dieta de la gallina y de cómo ha sido criada. El color tampoco determina la dureza y resistencia de la cáscara, que es cosa de la edad de la gallina, cuanto más joven, más resistente.

El color de un huevo es cuestión genética. Cada raza aporta unos pigmentos diferentes. Hay tres colores fundamentales:

Blancos (de las razas Andaluces, Fave-Rolles, Dorkings, Leghorn, Lakenvelders).

Morenos (Barnevelder, Rhode Island Reds, Jersey Gigants, Delawares y Orpington).

Azules (de las gallinas de la raza Araucana o mapuche originarias de Chile).

¿Cuál es la mejor parte del huevo: la yema o la clara?

La yema contiene la mayor parte de los nutrientes del huevo. En la clara hay riboflavina y más de la mitad del total de proteínas del huevo. Pero la yema, uno de los pocos alimentos que es fuente natural de vitamina D, contiene hierro, zinc, fósforo, vitaminas A, E B6 y B12, ácido fólico, ácido pantoténico, colina y tiamina, además de riboflavina.

Propiedades del huevo

El huevo es uno de los alimentos más nutritivos y un aliado para la salud por sus beneficios para el cuerpo y la mente. En su composición se pueden encontrar hasta 13 vitaminas y minerales esenciales que favorecen el buen funcionamiento del cuerpo y también es rico en proteínas.

Entre sus múltiples beneficios, disminuye el riesgo de enfermedades, aporta grasas insaturadas, favorece el desarrollo del cerebro y ayuda a combatir el exceso de peso.

Por cada 100 gramos, los huevos contienen:

Calorías: 159

Proteínas: 12,9 g

Hierro 2,7 mg

Calcio 58 mg

Colesterol:550 mg

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.