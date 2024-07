Este es el uso que puedes darle a una botella de vino que lleva demasiado tiempo abierta

Estamos aprendiendo a beber vino. Ya sabemos, por ejemplo, que hay que anteponer la calidad a la cantidad. De hecho, en España se beben menos litros de vino al año que hace un cuarto de siglo, pero los bebemos mejores. Para disfrutarlos mejor no hay como acompañarlos de comida. Comer y beber, pocas cosas hay tan placenteras.

Pero de nada sirve abrir un buen tinto reserva si luego no lo servimos bien y no lo bebemos bien. O dicho de otro: si no lo conservamos, abrimos y servimos bien lo podemos echar a perder. Luego, no hay que caer en la tontería y demorarnos "para parecer que sabemos de vino". Pero podemos hacerlo bien, de manera muy sencilla teniendo en cuenta la temperatura del vino, el descorche de la botella y su decantación/oxigenación (en el caso de los vinos de guarda).

Todo eso está muy bien, pero ¿qué hacemos con lo que sobra? O sea, ¿qué hacemos con una botella de vino que lleva demasiado tiempo abierta? Que lleve tiempo abierta significa que el oxígeno se ha hecho sitio en su interior... y el oxígeno es enemigo de vino. Al exponerse al oxígeno, el vino empieza a eso, a oxidarse, y a perder se esencia: aroma, sabor y color.

"El tiempo que podemos dejar una botella de vino abierta depende del tipo de vino, su calidad y de cómo lo hemos almacenado", explica Alejandro Correa en Vinoteca Virtual. Un vino tinto suele aguantar abiertos más tiempo que un blanco o un rosado. Y de igual modo, aguanta más un buen vino, un reserva, que uno joven.

Para evitar la oxidación y la pérdida de sabor y aroma, se recomienda, en general, no dejar una botella de vino abierta más de 24 horas. Pero, lo dicho, ¿qué uso le podemos dar a una botella de vino que lleva demasiado tiempo abierta?

Fruta y sabor

Hielo. Esa es una posibilidad: hacer cubitos de hielo con vino para utilizarlo en sangrías y tintos de verano, y darles más sabor, como proponen en Directo al paladar. No sólo vino. Vino y algo más.

Se trata de mezclar vino y fruta, y con esa mezcla hacer cubitos de hielo. Primero, cogemos la cubitera y añadimos trocitos de frutas (lavadas y cortadas). Luego, echamos el vino ese que tanto tiempo lleva abierto. Llenamos la cubitera y congelamos.

De este modo tendremos hielo especialmente pensado para enfriar una sangría, para que conserve su esencia de vino y no quede demasiado aguada, como puede ocurrir con el hielo normal. Lo mismo, para un tinto de verano. Pero cuidado con poner demasiados de estos cubitos, a ver si nos queda demasiado fuerte, o sea, alcohólica.

