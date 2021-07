Descorchar una botella de vino, escuchar con gusto el glup glup glup de esta bebida de Dioses llenando la copa, dejarte encandilar por su aroma, y acercarlo a la boca para catarlo. Parece que tener una copa de vino en la mano, ya sea en una terraza, en un restaurante o en el salón de nuestra propia casa, siempre aporta categoría al momento.

Puede que seas más amante del vino que el Dios Baco, o que, por pura moda, en los últimos años te haya picado el gusanillo de esta bebida espirituosa hasta el punto de querer montar tu propia bodega en casa o, en su defecto y si el espacio y las condiciones no te lo permiten, hacerte con una vinoteca para que nunca falte con qué brindar en una ocasión especial.

Qué vino, en qué momento y para qué tipo de comida, a qué temperatura guardarlo y servirlo, cómo descorcharlo, qué copa utilizar... el consumo de este caldo y todo lo que le rodea es un auténtico arte donde los grandes maestros son los sumillers.

Se dice del sumiller que es aquella persona experta en vinos y licores que, en los grandes hoteles y restaurantes sugiere a los clientes la bebida apropiada para la ocasión. Dejarnos aconsejar por ellos en los restaurantes es una ventaja que en casa -a menos que cuentes con un experto en vinos- no vamos a tener.

Los consejos de los sumiller para tomar vino en casa

Con años de experiencia a sus espaldas en restaurantes de renombre como Fat Duck de Heston Blumenthal y El Celler de Can Roca, Agustín Trapero cuenta con numerosos premios que avalan su conocimiento del sector. Ahora, al mando de la bodega de Four Seasons Hotel Madrid, el sumiller nos cuenta algunos trucos para, tengamos o no vinoteca en casa, sepamos cómo tratar adecuadamente dentro de nuestras posibilidades este caldo.

Según Trapero, el lugar ideal para conservar el vino sería una cava subterránea, la típica bodega que tenían nuestros abuelos donde conseguir la temperatura y humedad suficiente: "Es muy importante mantener el vino en un lugar fresco de la casa, donde la temperatura no cambie bruscamente, y alejado de la luz solar".

En cuestión de consumo, el sumiller de Four Seasons advierte: "Los espumosos deben conservarse entre 6ºC y 10ºC, los blancos entre 8ºC y 13ºC, los dulces entre 6ºC y 8ºC y los tintos entre 12ºC y 18ºC. Obviamente estos son recomendaciones que pueden variar acorde al tipo de vino, ya que hay tintos muy ligeros donde se expresan mejor estando mas fríos, y hay blancos con mucho cuerpo donde se disfrutan muy bien tomándolos a temperatura ambiente".

A la hora de elegir en casa, Agustín confiesa que, personalmente, se guía por las estaciones del año, y mientras que en invierno le apetece descorchar un Ribera del Duero o Jumilla (vinos cálidos, redondos y con mucho cuerpo), en verano se inclina por un blanco o rosado refrescante y ligero como un Txakoli de Bizkaia o un Côtes de Provence Rosé. "El estado de ánimo es fundamental en la elección", confiesa el sumiller.

"Tomarlo en una buena cristalería, de cristal fino y evitar las copas de cristal muy gordo y pesadas, ya que adultera los aromas y características de los vinos. Disfrutar un vino en una buena copa es imprescindible", recalca Trapero.

Tras recorrer los mejores restaurantes de Toledo, Madrid y Marbella, Israel Ramírez se graduó en una de las academias vitivinícolas más importantes del mundo y ahora, además de ser Certified Beer Server por Cicerone, es el sumiller del restaurante madrileño Saddle.

El sumiller, que nos ilumina a la hora de elegir y servir un vino en casa, asegura que "para la elección lo mejor es ir a la tienda y dejarse recomendar explicando nuestros gustos y la ocasión. También hay que tener en cuenta al resto de invitados y sus gustos y la ocasión, la estacionalidad y lo que se va a comer a modo general".

Para conservarlo, si no tenemos vinoteca, "lo mejor es meter el vino tinto en la nevera un rato hasta que este sobre los 14ºC , los espumosos y blancos alrededor de 5ºC a 10ºC los vinos generosos", nos guía Ramírez. Y para servir, asegurarnos que la copa no tiene ningún olor que pueda alterar el del vino.

Si no disponemos ni de bodega ni de vinoteca, el sumiller nos aconseja no guardar demasiados vinos en casa, pero si lo hacemos, que sea en un lugar que no oscilen mucho temperaturas y no tenga vibraciones ni luz.

Si nos hemos decidido por comprar o regalar una vinoteca, son muchos los factores que debemos tener en cuenta para que esta se adecúe a aquello que estamos buscando y a los vinos que vayamos a consumir.

Tipos de refrigeración: Termoeléctrica o con compresor

Depende de la cantidad de vinos que quieras albergar en tu vinoteca y de las características de los mismos, debes tener en cuenta la refrigeración de esta para conseguir la vinoteca perfecta.

Según Carlos Soriano, responsable de ventas y marketing digital de Vinotecas.com, "hay un sistema de refrigeración termoeléctrico que es un sistema algo más débil por lo que el rango de temperatura es menor. Está pensado para vinos tintos y tiene unos rangos que van de los 12ºC a los 18ºC".

¿Qué pasa si queremos refrigerar a menos temperatura? Entonces nos interesa la refrigeración por compresor. "La mayoría de vinotecas, que son refrigeradas por compresor y tienen un rango de temperaturas más amplio, que llegan desde los 5ºC hasta los 18ºC o 19ºC, con lo cual, esto las hace aptas para más tipos de vinos".

Tipo de vino que vayamos a tener en casa

Como ya sospecharás, no todos los vinos se deben conservar a la misma temperatura. Por ello, si lo que queremos es conservar blancos, por ejemplo, necesitarás una vinoteca que alcance temperaturas más bajas que si lo que quieres es conservar tintos.

"Hay que tener en cuenta qué tipo de vino hay que conservar, entonces a partir de ahí si es tinto se puede decantar por una termoeléctrica, y si son blancos les recomendamos otro tipo de vinotecas con compresor", asegura Soriano.

¿Y si queremos tener un poco de todo en casa? "Es otra cosa que se debe planear el cliente. Son vinotecas multi temperaturas, que tienen dentro del mismo espacio dos zonas: una para seleccionar un rango de temperaturas para vinos blancos o cavas, y otra para vinos tintos. Es una opción bastante habitual", nos confiesa el responsable de ventas de vinotecas.com.

Dónde vamos a colocar la vinoteca en casa

Posiblemente sea uno de esos puntos que antes de sumergirnos de lleno en el maravilloso mundo de las vinotecas ni siquiera se nos habría pasado por la cabeza. ¿En qué puede variar nuestra vinoteca si queremos ponerla al lado del lavavajillas o en mitad del salón? Pues las diferencias están ahí, y todo tiene un porqué.

Si la quieres integrar con los muebles de la cocina, por ejemplo, Carlos Soriano nos aconseja que compremos entonces una vinoteca encastrable: "las vinotecas encastrables son aquellas en las que la ventilación se encuentra en la parte delantera, de esta forma se puede integrar en el mobiliario y ventilará de forma correcta".

¿A que no se te ocurriría tapar la toma de aire de un calefactor, por ejemplo? Pues en las vinotecas ocurre algo similar. "Si no se quiere encastrar se puede acceder al resto de vinotecas, que ventilan por la parte trasera, y son las conocidas como de libre instalación, que no se pueden meter en un hueco, tienen que estar independientes", asegura el responsable de ventas de vinotecas.com

Qué consumo nos va a suponer instalar una vinoteca en casa

En el desarrollo de productos eficientes energéticamente, desde el pasado 1 de marzo de 2021 se ha introducido el nuevo etiquetado energético de la UE para todo tipo de electrodomésticos y por lo tanto también ha afectado a las vinotecas, según explica vinotecas.com

Con el objetivo de ayudar a la sostenibilidad del planeta la Comisión Europea ha decidido cambiar progresivamente las categorías del etiquetado energético, mediante la introducción de una escala más sencilla, que va de la A a la G.

Los modelos de vinotecas con un consumo de energía elevado han sido retirados del mercado y sustituidos por modelos prácticamente iguales pero con un consumo energético mas eficiente. Aún así, según Soriano, "las vinotecas de gama más alta suelen consumir menos energía y suelen estar ausente de vibraciones y de ruidos".

¿Es una vinoteca o un enfriador de vino?

Al igual que en todos los productos del mercado, existen vinotecas para todos los presupuestos. "Las vinotecas de menor capacidad son las más económicas, mientras que las vinotecas de gama más alta te permiten conservar y envejecer el vino, así dentro de la propia vinoteca ese vino va madurando más y va adquiriendo ciertas propiedades", asegura el responsable de marketing digital de vinotecas.com, añadiendo que "esto se consigue porque las vinotecas de gama más alta mantienen una humedad constante, entre el 60% y el 80% y son normalmente los cristales más opacos para que no entre ningún tipo de rayo UVA y altere las propiedades del vino".

¿Pero a partir de qué capacidad se considera vinoteca? Según Soriano cuando son de 18 botellas o menos más que vinoteca se trata de enfriadores de vino, que también sirven para tener la temperatura apta para consumo.

Una veza analizado el tipo de vino que consumimos habitualmente, el lugar donde vayamos a colocar la vinoteca, el consumo -que sea lo más ajustado y responsable posible-, y el presupuesto... ya solo nos falta meter las botellas y brindar. In vino veritas.