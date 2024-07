Qué son y cómo se usan las ollas de vidrio que se han puesto de moda para cocinar sin químicos

Últimamente en España se tiene muy en cuenta el estilo de vida que consiste en la “comida de verdad” para cuidar nuestra salud, sin embargo, no es lo único que se ha puesto de moda en la cocina, afortunadamente.

En los últimos años nuestros utensilios de cocina han ido cambiando poco a poco con el objetivo de tener unos nuevos que estén fabricados con materiales que no sean perjudiciales para el organismo. Así, ya apenas hay tuppers de plástico, o sartenes de teflón. Y con las cazuelas ocurre lo mismo, ahora se está apostando por unas ollas de cristal para que no expidan químicos que acaben en nuestra comida.

¿Qué son?

Las ollas de vidrio están hechas de un material que se llama pirocerámica, y es conocido por su resistencia al calor y a los cambios bruscos de temperatura. Este tipo de cristal es mucho más fuerte que el común y puede soportar temperaturas extremadamente altas sin romperse, por lo que se puede cocinar en él sin miedo alguno.

Además, el vidrio pirocerámico no reacciona con los alimentos ni emite sustancias químicas, asegurándonos de esta forma que lo que cocinemos en estas ollas no supondrá ningún riesgo para la salud.

Beneficios de las ollas de vidrio

El principal beneficio ya lo hemos comentado anteriormente y es el hecho de que no desprendan sustancias tóxicas que acabemos ingiriendo en los alimentos que cocinamos en ellas.

Otro punto a favor es que estas ollas de vidrio permiten una cocción uniforme, lo que ayuda a retener los sabores naturales y todos los nutrientes de los alimentos.

Para las personas más escrupulosas, que no llevan bien eso de los olores, estas cazuelas serán su mejor opción, ya que el vidrio no absorbe los olores ni los sabores de los alimentos, por lo que no hay que preocuparse por que los olores fuertes, como el del ajo o la cebolla, permanezcan en la olla después de lavarla.

Gracias al material con el que están fabricadas, estas cazuelas no se abollarán jamás por los cambios de temperatura, por lo que son mucho más duraderas en el tiempo. La parte negativa de este punto es que un golpe duro y seco sí que puede hacer añicos la olla, por lo tanto, hay que manipularla con cuidado.

Cómo se usan

Puedes pensar que al ser de vidrio tengan un mecanismo distinto a las ollas convencionales, pero no es así. Estas ollas se utilizan exactamente igual que las de toda la vida.

Te recomendamos lavarlas con agua y jabón cuando las compres, y dejarlas que se sequen bien antes de usar. Después, no hay mucho más misterio; puedes cocinar todas las recetas que quieras y cómo quieras.

