¿Qué son las manchas rojas que tienen algunos huevos? Esto es lo que dice la ciencia

El huevo es uno de los alimentos más consumidos en España gracias a su rico valor nutricional, cuyas propiedades alimentarias se incluyen las vitaminas y proteínas como las vitaminas A, D, B y B12, así como luteína y zeaxantina, que ofrece a las personas que lo consumen. De hecho, un estudio publicado en 2018 sobre sus beneficios realizado a casi medio millón de personas en China, y recogido en la BBC, concluyó que tomar un huevo al día puede prevenir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas.

Asimismo, por su versatilidad culinaria, a menudo se incluye en infinidad de platos y recetas tan propias de la dieta Mediterránea. Sin embargo, más allá de saber si fue primero la gallina o el huevo, lo cierto es que este alimento encierra otro gran misterio al que todavía hoy muchas personas no saben responder.

Seguro que alguna vez le ha pasado que ha ido a hacer una tortilla francesa y se ha percatado de que tenía unas curiosas manchitas rojas internas. A lo que, con total seguridad, se habrá preguntado. Y ahora, ¿qué debo hacer? Justo en este sentido, se abren varias formas de actuar. O bien rescatar el producto eliminando estas manchitas rojas o si, por el contrario, si lo correcto en este caso es tirarlo a la basura y abrir otro. Pero, vayamos un paso más allá, ¿supone un riesgo para la salud?

¿Qué significa cuando salen manchas rojas en el huevo?

Para contestar a esta pregunta, lo primero que hay que saber es qué son estas manchas rojas. Para ello hay una explicación científica, tal y como recoge Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en su blog Gominolas de petróleo.

Mancha roja en un huevo Getty Images/iStockphoto

"La presencia de estas manchas está relacionada con factores genéticos. Por ejemplo, los huevos de color blanco, como los que ponen las gallinas de raza White Leghorn, apenas las presentan, mientras que los huevos de cáscara marrón poseen manchas en un porcentaje de entre el 5 y el 40%, dependiendo de las estirpes. Además, la frecuencia de estas manchas aumenta con otros factores, como la edad de la gallina y el estrés", explica el doctor en su página web.

Una vez dicho esto, cabe subrayar que siguiendo con la explicación de este experto en alimentación, podemos encontrar dos tipos de manchas:

Manchas de sangre: se trata de manchas de diferente tamaño que pueden aparecer principalmente en la superficie de la yema y que se deben a pequeñas hemorragias que tienen lugar durante la ovulación. Normalmente estas manchas son de color rojo, pero el aumento de pH que se produce en la clara a medida que el huevo envejece, puede hacer que ese color pase de rojo a pardo.

y que se deben a pequeñas hemorragias que tienen lugar durante la ovulación. Normalmente estas manchas son de color rojo, pero el aumento de pH que se produce en la clara a medida que el huevo envejece, puede hacer que ese color pase de rojo a pardo. Manchas de carne: como su nombre indica, estas manchas tienen la apariencia de un pequeño trozo de carne. Tienen un tamaño de entre 0,5 y 3 milímetros de diámetro y suelen encontrarse en el albumen denso, esto es, en la clara o asociadas a las chalazas. Estas manchas pueden proceder de manchas de sangre oxidada, pero también pueden aparecer por descamación de algunos tejidos de la gallina (del tejido glandular de los ovarios y sobre todo del epitelio del oviducto) o por partículas de calcio.

¿Suponen un riesgo para la salud?

Estas motas que presentan algunos huevos se llaman "manchas de carne" y no suponen problema alguno. ¿De dónde salen? Descamación del tejido del oviducto o presencia de partículas de calcio u oxidación de pequeñas gotas de sangre. Influyen factores genéticos. Esta es la explicación que da Miguel Ángel Lurueña, divulgador científico, a través de su cuenta de Twitter.

No obstante, si no se sabe qué hacer en este caso, la Food and Drugs Administration (FDA) recoge en un documento, las motas de sangre no afectan a la calidad del producto. Por lo tanto, y a pesar de que nos hayamos encontrado con este tipo de manchitas en alguna ocasión, podremos consumir el huevo en cuestión sin ningún problema puesto que no suponen ningún problema para nuestra salud. Tan solo son manchas provocadas por la rotura de un capilar sanguíneo, por lo que no implica peligro alguna para el consumo humano.

¿Cómo saber si un huevo está caducado?

Existe un truco para reconocer si el alimento está fresco y en condiciones óptimas antes de abrirlo. La OCU explica de manera más sencilla cómo saber el estado de este producto. Habrá que colocar el huevo en un vaso con agua, aceite y sal. Si el huevo se hunde o queda en el medio, esto significará que está en buen estado, de lo contrario, si flota y se queda en la superficie, no se podrá consumir.

Eso sí, no se podrá hacer esa prueba con los cocidos porque todos flotarán. También se puede conocer más sobre el estado del producto si prestamos atención a la cáscara, si tiene aspecto áspero y opaco estaremos ante un huevo nuevo, si es brillosa y fina, será un viejo.

La mejor forma de cocinarlos



La mejor forma de sacar partido a los beneficios de los huevos es comerlos hervidos o escalfados y limitar los fritos, ya que son estos los que tienen un mayor contenido de grasa y afectan más a nuestro colesterol. Asimismo, no se recomienda abusar del huevo crudo, ya que la cocción ayuda a eliminar riesgos de intoxicación alimentaria. También es importante evitar siempre cocinar huevos que estén rotos o agrietados y almacenarlos en el frigorífico siempre en estancias aparte del resto de alimentos y si están cubiertos, mejor.