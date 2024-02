Los cinco productos de Mercadona que parecen ultraprocesados pero no lo son, según los nutricionistas

La empresa valenciana líder en la distribución alimentaria en España, Mercadona, con Hacendado como marca blanca de alimentación, cuenta con una amplia selección de productos, como es el caso de los panes, que, a decir verdad, desatan la auténtica locura entre los expertos en nutrición de nuestro país. Sin embargo, existe una selección de alimentos que pueden parecer ultraprocesados, aunque en realidad no lo son.

Pero vayamos por partes, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de comida procesada? Pues bien, normalmente estos sustentos contienen cinco o más ingredientes, por ejemplo, colorantes, potenciadores del sabor o aceites hidrogenados, lo que se reflejándose en forma de grasas poco saludables. "Esto tiende a provocar un aumento en el riesgo de sobrepeso, problemas cardiovasculares, diabetes y cáncer, aseguran desde la Asociación Española contra el Cáncer.

En este grupo entrarían, por tanto, los comestibles elaborados a través de procedimientos industriales, como es el caso de los pasteles, la confitería, la comida rápida, zumos envasados, helados, salsas comerciales, patatas fritas y snacks salados, pizzas, galletas, lácteos o bebidas azucaradas o la leche con sabor, entre otros. Ahora bien, la cadena de supermercados presidida por Juan Roig cuenta con cinco manjares preparados saludables de Mercadona y recomendados por los nutricionistas españoles.

Productos que parecen ultraprocesados y no lo son de Mercadona

Son sendas cuentas de Instagram, @Realfooderss y @Realfooding, dedicadas a promover el movimiento basado en consumir comida real y evitar ultraprocesados, han sido las encargadas de descubrir un total de cinco productos de Mercadona cuyo perfil nutricional e ingredientes los convierten en alimentos preparados y saludables para incluir en la dieta.

Estos son la salsa mexicana de Hacendado con una gran mayoría de ingredientes vegetales naturales, un relleno para fajitas mexicanas, un untable de oliva, unas latas de conserva de salmón natural perfecto para complementar las comidas y la fritada de pisto Ratatouille de la multinacional.

Procesados y ultraprocesados: ¿cuál es la diferencia?



Los alimentos bien procesados han sido adicionados con alguna grasa, aceite, azúcar, sal u otros ingredientes. También incluye aquellos alimentos que utilizaron métodos de conservación como el salado o fermentación con sal. Por ejemplo, verduras enlatadas con sal, pescado en aceite enlatado, carnes saladas o ahumadas, fruta desecada, pasta integral, caco puro y chocolate por encima del 85%.

Frutas y vegetales Getty Images/iStockphoto

Si alguno de ellos forma parte de la lista de la compra no hay por qué eliminarlos, pero nunca hay que comprar sin revisar previamente la lista de ingredientes para que no nos comamos nada indeseado. Los alimentos sin procesar son partes de plantas o animales que no han tenido ningún procesamiento industrial, es decir, no se les agrega sustancias nuevas en su procesamiento, excepto el agua.

Algunos ejemplos son frutas, verduras, frijoles, nueces, semillas, pescado o carne fresca o que han sido secados, congelados, molidos o fermentados sin la adición de grasas, azúcares o sal; además, agua yogures o leche sin sabor, etc.

