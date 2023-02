Cinco productos que ya no encontrarás en Lidl en febrero

En grandes cadenas de supermercados, como por ejemplo la alemana Lidl, los productos aparecen y desaparecen de manera recurrente, ya que la cadena cuenta con un gran número de promociones temporales y, además, renuevan habitualmente los productos de su surtido para sustituirlos por otros nuevos.

Cuando esto ocurre y alguno de sus productos estrella desaparece de las estanterías, muchos clientes acuden a las redes sociales para preguntar por su paradero o reclamar una reposición. En Twitter, la cuenta oficial de Lidl responde a sus clientes, resolviendo las dudas sobre sus productos. En este mes de febrero, algunos alimentos ya no se podrán comprar en las tiendas de Lidl, en total cinco compras que ya no estarán disponibles para los clientes.

Helado vegano de brownie

Dentro del surtido de Vemondo, la marca vegana de Lidl, se encontraba este helado de brownie de chocolate, sin leche ni ningún otro producto de origen animal, que triunfaba entre los consumidores del supermercado. Sin embargo, este producto ya no se encuentra disponible en los congeladores de Lidl, pues se trataba de una promoción y no formaba parte del surtido habitual.

@lidlespana ehh perdona? Dónde está el helado vegano de choco brownie?! — kiko (@ohnoifellahhhh) February 9, 2023

Helado brownie vegano Lidl Lidl

Bases de lasaña de pasta fresca

Otro de los productos que ya no se pueden adquirir en estos supermercados es el paquete de bases de lasaña de pasca fresca, de la marca propia de Lidl Italiamo. Aunque antes este producto se encontrara en el catálogo de la semana italiana, los usuarios han reclamado que ya no se encuentran disponibles durante estas promociones. La cuenta oficial de Lidl ha confirmado que ya no se encuentra disponible y que "por el momento no tenemos fecha de venta prevista para este producto".

@lidlespana Hola! Ya no aparecen las bases de lasagna de pasta fresca en el catálogo de la semana italiana. ¿Ya no lo vais a ofrecer mas?gracias! — Un lagartijo con escalera (@tomubien) February 9, 2023

Base de lasaña fresca de Lidl Offers Kd2

Pasta lumaconi

Siguiendo en la línea de los productos de gastronomía italiana, otro de los alimentos por los que los usuarios de Twitter han reclamado a la cadena de supermercados es la pasta lumaconi. Este tipo de pasta, con una forma parecida a la de los caracoles gigantes, es uno de los formatos que se suele cocinar relleno y gratinado al horno. Según Lidl, la razón por la que este producto ya no se encuentra en tienda puede ser que es una promoción temporal.

Cuándo volveréis a tener en tienda la pasta Lumaconi? Hace muchísimo tiempo que no la encuentro. Igual que las galletas 0% azúcares de Sondey. Ya no las trabajáis?? — Marijou Castro (@Marijou_Castro) February 9, 2023

Pasta lumaconi de Lidl Offers Kd2

Salsa de tomate italiana con albahaca

Esta salsa de tomate con albahaca tampoco está disponible en Lidl en este mes de febrero, según ha confirmado el supermercado a través de Twitter. Pensada para bases de pizzas o como condimento para pastas, este tomate era un básico para muchos clientes. Los encargados de la cuenta oficial de Lidl han asegurado que, aunque no tienen fecha prevista de venta de este producto, van a "transmitir el deseo al departamento de compras para que puedan tenerlo en cuenta en futuras promociones".

@lidlespana hola van a volver a traer los botes de salsa de tomate "Italiamo" con albahaca? — shinta_hid (@shinta_hid) February 7, 2023

Salsa de tomate con albahaca de Italiamo Offers Kd2

Pudin de proteínas de coco

Este pudin alto en proteínas con sabor a coco entraba hace solo unas semanas al surtido de Lidl, un producto de gran calidad que aportaba 20 gramos de proteínas de calidad por envase. Sin embargo, no se podrá seguir adquiriendo en las tiendas del supermercado alemán, pues no formaba parte de su surtido habitual, sino que se trataba de una promoción temporal. Un usuario de Twitter preguntaba por su paradero y pedía: "Por favor, considerad tenerlo permanentemente igual que el resto de sabores".

@lidlespana No me digáis que ya no vais a tener el pudding de proteínas de coco 😭 — Sergio (@littlemoix) February 6, 2023

Púdines de proteínas de Lidl de diferentes sabores Facebook

