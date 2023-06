El alimento de Lidl que es saludable aunque no lo creas

Digámoslo alto y claro: hacer una buena compra, no es tarea fácil. Comprar las cantidades exactas para que no falte pero que tampoco sobre si no se puede congelar o no nos cabe en el congelador, elegir productos saludables y de buena calidad, escoger aquellas opciones y marcas que nos ofrecen lo mismo pero más barato para no tener que invertir un riñón cada vez que pasamos por caja...

Ya sabemos que no hay nada como los productos frescos cocinados de una manera saludable, aunque siendo realistas hay días en los que no tenemos demasiado tiempo ni ganas para ponernos a cocinar, por lo que tiramos de algún precocinado que nos saca de paso, y entre ellos podemos encontrar en Lidl uno que es ideal.

Si eres fan de la cocina tex-mex seguro que el pulled pork es uno de tus ingredientes fetiche, ya sea cuando salimos a comer fuera o cuando preparamos algo especial y rico en casa. Y aunque a veces el sentimiento de culpabilidad nos ataca porque pensamos que se trata de un ingrediente poco saludable, nada más lejos de la realidad. Y te contamos por qué.

El pulled pork de Lidl: 98% carne

En la sección de congelados de Lidl podemos encontrar un producto de esos que nos generan adicción: un delicioso pulled pork ideal para preparar con arroz o con verduras, en tacos, en burritos, en hamburguesas... un producto superfácil de preparar y mucho más saludable de lo que pensamos.

Aunque por su aspecto a primera vista no lo clasifiquemos como un producto saludable, se trata de un ingrediente rico en proteínas y mucho más sano de lo que creemos.

Si echamos un ojo a los ingredientes del producto podemos observar que está compuesto en un 98% de carne condimentada y el formato de 550 gramos lo podemos comprar por 4,99 euros.

Se trata de un ingrediente que podemos tener listo simplemente calentándolo 4 minutos al microondas y que nos puede servir para preparar tantos platos como nos permita nuestra imaginación.

